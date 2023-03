López Murphy Vs. García Moritan: a todo o nada en la salvaje interna liberal

La interna liberal llegó a su fin en la Ciudad, o recién empieza, nadie lo tiene claro. Hoy se sabrá quién "traiciona" a los afiliados y rompe el contrato que se comprometieron dos años atrás. Una vez definida la convención, entonces tal vez Patricia Bullrich tenga un precandidato a jefe de Gobierno con partido y apoyándola, o un ya no precandidato y sin partido militando su candidatura. Será un todo o nada en el espacio que junto a Roberto García Moritan lidera Ricardo López Murphy.

Las esquirlas del debate interno ya hirieron a más de uno, y las advertencias fueron oportunamente realizadas. Hubo amenazas, gritos de "traición" e insultos entre debates vocingleros que obturan la posibilidad de avanzar de forma conjunta.

A las 18.30 sonará la campana de la convención de Republicanos Unidos, el espacio que en noviembre cumplirá tres años desde que se unieron los partidos Libertario, Mejorar, Recrear y Unidos. La convención será el acta de defunción de la unidad liberal en la Ciudad, donde Ricardo López Murphy y Roberto García Moritan buscarán imponer criterios y en definitiva como tema de fondo ver quién "se queda con el partido".

La estrategia del ex ministro de Economía fue contundente, se lanzó en secreto como precandidato a jefe de Gobierno sabiendo que no competirá por el cargo, pero para lograr espesor y contención política por parte de Patricia Bullrich, quien lo tendrá en sus filas si es presidente para que ocupe un lugar en su gabinete. El costo para el economista no es menor, pero mayor es para los convencionales que deberán explicar a los afiliados por qué van a contra mano de la génesis del sistema interno del partido que prohíbe las listas que permitan acomodar amigos o figuras rutilantes por sobre los intereses del espacio.

López Murphy en su intimidad tiene un temor de un recuerdo amargo: en 2005 Esteban Bullrich se quedó con Recrear a su juicio de una forma no transparente. Así entonces y casi veinte años después, el economista cree que está en condiciones de quedarse con el sello para competir, lo que aportaría envergadura a la candidatura de Bullrich. De todas formas es sabido que no será candidato, pero sí saldrá fortalecido si logra imponer su intención.

Quien monitorea la situación en silencio es Jorge Macri, que tiene el apoyo explícito de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta para ser el sucesor del actual jefe de Gobierno. En sus oficinas se esperan los resultados que dejarán el camino libre a su candidatura y está al tanto de todos los movimientos de Patricia Bullrich, quien sabe que no hay tolerancia ni espacio para una sopresa más si quiere tener el visto bueno de Mauricio Macri.

Roberto García Moritan es el candidato natural a disputar la interna porteña en Juntos por el Cambio, es la idea madre, la que se bosquejó dos años, pero que a ojos del empresario gastronómico, ahora se ve alterada por el desembarco sin avisar de López Murphy. Los puentes están rotos, la decepción es personal, la actitud del "bulldog" generó mucha desazón en el armador del espacio, Yamil Santoro, y los convencionales que no piensan cambiar el criterio original.

Marina Kienast, por ejemplo, decidió por lealtad acompañar el criterio de López Murphy, a sabiendas de los cien posteos y tuits donde explica que piensa lo contrario a lo que votará. Lo mismo sucede con el caso de Florencia Ravelo Niglia, hoy trabajando junto a la abogada y exvice de la UIF, Maria Eugenia Talerico.

La foto del asado en lo del economista Gustavo "Lacha" Lazzari cumplió el objetivo a la perfección: se sabe ahora que la batalla será legal y a todo o nada.