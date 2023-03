IMPSA comprará paneles solares y busca salir del rojo que aún tiene

IMPSA se caracterizó en sus más de 100 años de historia por innovar; desarrollar y vender productos relacionados con la generación de energía a todo el mundo. La empresa quebró y fue rescatada por el Estado y ahora busca relanzarse con nuevas unidades de negocios como inteligencia artificial, gestión de proyectos y energía solar. Uno de los polos de atracción es la provincia de San Juan, donde ha conseguido más contratos que en Mendoza. Pero hay una particularidad: la empresa tercerizará la construcción de la tecnología para la que fue contratada. Es lo que ocurre con uno de los parques solares que construirá y para lo cual comprará paneles solares a otros proveedores.

En paralelo, también realizará el parque solar Ullum Alfa, que será desarrollado por IMPSA, pero los paneles los podría construir otra empresa. El parque solar tendrá gran parte del valor agregado tercerizado. La empresa EPSE contrató a IMPSA para que instale el parque "llave en mano". Es un parque que tendrá una potencia de 50MW que proporcionalmente serviría para abastecer a 50 mil viviendas. En Mendoza, no se construirán paneles. Desde la provincia se va a hacer toda la ingeniería y el sistema de monitoreo y control. Es decir, habrá valor agregado desde la tecnología, pero no desde la realización. Ese proyecto es por 40 millones de dólares y potenciará aún más a San Juan como líder en la generación de energía solar.

En otro de los emprendimientos, que es financiado por el BID, IMPSA tercerizó parte del trabajo y llamó a licitación para comprar 980 paneles solares, un sistema de almacenamiento, un transformador , un reconector, 5 inversores fotovoltaicos y una estación meteorológica, además de todo el resto de los materiales necesarios para el montaje del parque solar. La licitación no incluye un margen particular para el "compre local", es decir podrían ser paneles importados. "No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles", aclaran en el aviso.

El rescate

IMPSA fue rescatada por el Estado nacional y el de Mendoza, que controlan la compañía y conviven en el directorio. En su último balance trimestral, la empresa informó pérdidas por 2.968 millones de pesos. Aunque ese rojo disminuyó, sigue con problemas para vincularse con el sector privado.

"Al cierre del ejercicio económico 2022 IMPSA registró una ganancia neta antes de impuesto de $6.077 millones. Teniendo en cuenta el efecto del cálculo del impuesto a las ganancias el resultado final es negativo en $2.968 millones, lo que implica una reducción del 36% respecto del resultado de $4.607 millones negativos registrado en 2021", informaron desde la empresa. Y vuelven a pronosticar mejoras en el futuro. "El hecho de que mejoren las ventas pero que el balance aún dé pérdidas, se explica en gran parte porque los proyectos que IMPSA está llevando adelante no generan ingresos inmediatamente. Es algo que suele pasar en proyectos de gran envergadura", aclaran.

Entre los proyectos en desarrollo está el parque solar de San Juan, las turbinas de El Tambolar, también en esa provincia, el reactor nuclear Carem e infraestructura pesada para la refinería de Luján de Cuyo.

Según la información oficial, se triplicaron las ventas, aunque aún no los ingresos. Gran parte de los nuevos contratos son con el propio Estado nacional, como el realizado con fabricaciones militares para mejorar los tanques. También con la estatal YPF, con Dioxitek y con la base naval Puerto Belgrano.

El principal deudor de IMPSA sigue siendo el Gobierno de Venezuela.