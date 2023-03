Esperan a Massa para el primer viaje en tren de pasajeros Mendoza - Buenos Aires

“Nos ha asegurado que estará presente”, dijeron casi a coro varias fuentes consultadas por MDZ. “Sabemos que a veces puede haber algún problema de agenda, pero hasta ahora viene”, confirmaron. Este miércoles 22 de marzo será un día histórico. Por primera vez luego de 30 años, llegará un tren de pasajeros desde Buenos Aires hacia Mendoza. Será lo que se conoce como “la marcha blanca”- que es la primera prueba antes de entrar en funcionamiento con personas a bordo- y todo parece indicar que el ministro de Economía Sergio Massa estará presente en la estación Palmira, San Martín. Hay fuentes que aseguran que no vendría solo: lo haría en el avión presidencial junto al primer mandatario Alberto Fernández, pero esa información aún no está confirmada oficialmente.

La última vez que Massa pisó suelo mendocino fue hace 15 días: estuvo por estas tierras en el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), uno de los momentos políticos más importantes de los festejos vendimiales que se hacen a comienzos de marzo. En ese marco, anunció un nuevo dólar se pondrá en marcha en la Argentina desde el 1° de abril y será para los productores de vino. Se llevó aplausos del peronismo y cuestionamientos del oficialismo local, es decir del Frente Cambia Mendoza que le cuestionó hacer anuncios con pocas precisiones y le echó en cara el antecedente de noviembre del 2022 cuando llegó a la provincia también con beneficios para los productores que de acuerdo al Gobierno provincial, no les han llegado en su totalidad.

Ahora, en la agenda de la actividad que será el miércoles a las 12 en la Estación Palmira- es decir en San Martín- está previsto que llegue Massa para el momento en el que todos quieren estar: ver llegar por primera vez en tres décadas el tren de pasajeros desde Buenos Aires.El presidente de Trenes Argentinos es Martín Marinucci, quien por supuesto estará presente- viajará a Mendoza este martes-, es un massista puro. En un año electoral, el hecho que ocurrirá en Mendoza cobra más relevancia: el tren habrá atravesado la provincia de Buenos Aires, para pasar por todas las provincias centrales y llegar hasta Palmira. Ese logro se lo adjudicará el Gobierno nacional con Massa a la cabeza.

El proyecto nacional contempla la extensión de la línea San Martín que sale desde Retiro y desde el 1 de agosto, pasa por 18 terminales intermedias hasta llegar a Justo Daract (San Luis). Esta semana se extenderá hasta a Mendoza, cuya primera parada será la estación Palmira. En los próximos meses, se estima que llegará hasta la estación Gutiérrez de Maipú y luego, se extenderá vía Metrotranvía hasta Ciudad de Mendoza. En tren tardará cerca de 20 horas en hacer su recorrido hacia Buenos Aires pero con una tarifa accesible.

No se espera que el del miércoles sea un acto político sin embargo puede haber algunos hechos destacados. El delegado Regional Cuyo de Trenes Argentinos es Jorge Omar Giménez, ex intendente de San Martín sobre quien hay expectativas si finalmente se lanzará o no como precandidato a jefe comunal de ese departamento por el PJ, donde queda la estación Palmira. Además, aunque será un acto institucional estarán presentes dirigentes peronistas de distintos sectores.También habrá referentes de otros partidos, como el diputado provincial Jorge Difonso (Unión Popular) quien ha venido trabajando en los últimos años en un proyecto para recuperar el ferrocarril en la provincia y como contó MDZ, suena para ser precandidato a gobernador del Frente que está compuesto por el PD, Libertarios, Encuentro, el Partido de los Jubilados.