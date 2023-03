En modo campaña: así fue el paso de Mauricio Macri por Rosario

Luego de su gira por Europa, Mauricio Macri aterrizó en Rosario este lunes para presentar su libro “Para qué”. Fue una visita que se extendió durante varias horas y que contó con una amplia agenda que incluyó la visita a la Municipalidad para entrevistarse con el intendente Pablo Javkin, reuniones con dirigentes de Cambiemos, empresarios y charlas con vecinos preocupados por la ola de inseguridad.

Durante la recorrida estuvo acompañado por Federico Angelini, el diputado nacional de Santa Fe, dirigente de máxima confianza y el organizador de la visita de Macri a Rosario. También se sumaron los senadores nacionales, Carolina Losada quien debe definir si competirá por la gobernación, Dionisio Scarpin y Maximiliano Pullaro, legislador provincial radical y exministro de seguridad del socialismo.

Invitado por la Fundación Libertad, al mediodía Mauricio Macri llegó al salón Metropolitano para encabezar la presentación de su libro y brindar una conferencia de prensa. El exmandatario destinó el mayor tiempo de sus respuestas al flagelo de la inseguridad y en la necesidad de generar cambios que permitan recuperar la esperanza de los argentinos.

“Pienso lo que piensa la mayoría de los santafesinos, que fue una gestión muy pobre y que eligió (Omar Perotti) muy mal a los responsables de lidiar con el crimen, hicieron una labor muy mala en seguridad”, respondió Mauricio Macri consultado por la inseguridad en Santa Fe.

Y agregó: “Todo lo que hay que hacer es lo contrario a lo que se hizo durante los primeros años de gestión de Perotti. Creo que ahora está empezando a revertir pero el daño está hecho”, disparó y se mostró optimista de cara al proceso electoral que tiene a Cambiemos con intenciones de hacer pie en la Casa Gris. “Espero que cuando Juntos por el Cambio gobierne a partir del año que viene algo haya mejorado”.

Para Macri, “el combate del narcotráfico tiene que ser prioridad para toda la dirigencia de Argentina. Si perdemos la sensación de libertad que necesitamos para vivir no hay futuro, no podemos estar en manos de esta gente que no solo mata a nuestra juventud sino que avanza queriendo tomar control sobre toda la sociedad”.

En ese contexto, el expresidente aseguró que es necesario reforzar la Justicia Federal de Santa Fe, designar los fiscales correspondientes y dotarlos de recursos económicos y humanos para que avancen las investigaciones contra el narcotráfico.

“Vamos a completar los juzgados federales de Santa Fe, designar fiscales, trabajar en red y hacer todo lo que sea necesario: recuperar el control de las fronteras y el Río Paraná”, dijo Mauricio Macri con tono de candidato. Y agregó: “Necesitamos que los argentinos vuelvan a sentir y ver que el narcotraficante está en retirada y que el Estado vuelve a recuperar el control del barrio”.

A su vez, manifestó que el actual gobierno nacional “ha sido cómplice en favorecer el crecimiento del crimen” y añadió: “Esto es consecuencia clara de políticas equivocadas y perversas. Hay que trabajar de manera coordinada, ellos no trabajan en conjunto ni siquiera con los de su mismo partido político, son campeones mundiales del desquicio”.

Críticas de Elisa Carrió al Frente de Frentes

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, difundió el fin de semana un vídeo donde anunció que su espacio no participará del Frene de Frentes, coalición de once partidos de la oposición en Santa Fe para vencer al peronismo en las elecciones.

Entre los argumentos, Carrió aseguró que la Coalición Cívica no puede "avalar frentes de frentes" donde "hay muchas personas vinculadas al narcotráfico", dijo sin mencionar nombres en particular.

"Es imposible integrar el Frente de Frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe, más allá del costo político que haya que asumir", lanzó Carrió y agregó: "Hay que limpiar la provincia y eso no se puede hacer con los mismos que fueron parte de los problemas que hoy tenemos".

Mauricio Macri fue consultado por las declaraciones de Carrió, pero prefirió no opinar y evitó la polémica. Solo comentó que “es una militante de la política, una dirigente de larga trayectoria, que está perfectamente capacitada para explicar cada cosa que dice y no necesita que yo lo haga”.