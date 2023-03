El crudo calificativo de Victoria Donda contra su tío apropiador

Victoria Donda afirmó que su tío biológico, Adolfo Miguel Donda Tigel, es un "cobarde", tras las declaraciones del represor en el juicio donde está acusado por su apropiación; uno de los hechos que la extitular del Inadi retoma en el nuevo libro que acaba de lanzar: "Cuando el amor vence al odio", que -según dijo- escribió como "una respuesta a los discursos de odio".

"Habiendo sido uno de los jefes de inteligencia del aparato criminal que salió a cazar y a secuestrar a más de 30 mil personas, tiene que creer que somos muy tontos para que le creamos que durante más de 40 años no pudo encontrarme a mí. No solo no le creo, sino que además creo realmente que es un cobarde", sostuvo Victoria Donda en una entrevista.

La actual subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la provincia de Buenos Aires se refirió así a los dichos de su tío biológico en la última audiencia llevada a cabo el lunes pasado en el juicio en el que se investiga la responsabilidad del exmarino en la apropiación. Adolfo Donda era uno de los responsables de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada y testigos lo ubicaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) en el momento del secuestro de su cuñada, María Hilda "Cori" Pérez.

En su declaración del último lunes, Victoria Donda le pidió a su tío, que se encontraba conectado por Zoom, que le dijera su fecha de nacimiento y dónde se encontraban los restos de su padre desparecido y hermano menor del represor, José María Laureano Donda. "Solo un cobarde puede terminar toda su alocución hablando de la Sagrada Familia cuando no hizo nada por su hermano, por su cuñada y por encontrarme", enfatizó.

La entrevista se realizó en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado del Parque de la Memoria ubicado en la costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde entre los miles de nombres de víctimas que exhiben las paredes de hormigón hay dos placas identificatorias que recuerdan a su mamá y su papá. Consultada por esta agencia sobre sus expectativas en el juicio, la funcionaria confió en que "la única forma de que el dolor se transforme en una cicatriz" y así "cerrar un ciclo" consiste en que "se termine el juicio" y que Adolfo Donda, resaltó, "sea declarado culpable".

"Me parece que se tienen que terminar los juicios, que seguir exponiendo a las víctimas y a los testigos a testificar permanentemente es terrible", planteó la nieta restituida número 78. En el libro que publicó a inicios de marzo, Victoria retrata la historia de su apropiación a través de las "relaciones de amor" que fue construyendo a lo largo de su vida.

La edición cuenta con una carta dirigida a la autora por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel mientras que el prólogo fue escrito por la Defensora del Público y sobreviviente de la Esma, Miriam Lewin. La exinterventora del Inadi describió su libro como "una respuesta a los discursos de odio" y añadió que ese tipo de mensajes suelen tener como blanco las "minorías" a las que se pretende "sojuzgar", aunque también se los usa -dijo- contra "cualquier persona que tenga un rol importante en conducir al pueblo a discutir la redistribución de la riqueza". "Quiero también mostrar lo que nos pasó como pueblo cuando dejamos que el discurso de odio nos convenza, de que algunos estaban desapareciendo porque 'Algo habrán hecho'", subrayó Victoria.