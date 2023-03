Tras el apagón, desde la provincia denuncian una mala administración del servicio

Ayer se produjo un apagón masivo que afectó a casi todo el país. Según se informó, esto fue provocado por un incendio en un campo de la zona de Campana que ocasionó "varias fallas en el sistema interconectado" y, a su vez, hizo que salieran de línea diversas generadoras de energía de todo el país. El secretario de Servicios Públicos de Mendoza, Natalio Mema, en diálogo con MDZ Radio, sostuvo que hubo una mala administración del servicio. "Si hubiera habido una correcta sincronización, nosotros no hubiésemos sufrido el corte", advirtió.

“A raíz de un incendio en General Rodríguez se caen tres líneas de alta tensión en la provincia de Buenos Aires, cerca de Ezeiza. El mayor inconveniente es que la energía que uno genera la tiene que consumir. Por lo tanto, cuando se cae una línea, se cae la demanda, porque esa energía no llega a los hogares o al consumidor final, por eso se debe bajar la generación. Por esta razón, por protección se cae Atucha I y II, y luego Central Puerto porque hay una caída del 50% de la demanda. Esta falta de sincronización hace que se caiga la línea Comahue-Cuyo, por eso es que se vieron afectadas provincias de Tucumán, Mendoza, San Juan y Córdoba”, explicó.

En este sentido, Mema remarcó que no hubo una buena sincronización en la cantidad de demanda que debían bajar y en la generación de electricidad, por esta razón, se quedó sin luz casi la mitad del país. “Si hubiera habido una correcta sincronización, nosotros no hubiéramos sufrido el corte. Era un incendio de pastizales a mil kilómetros de Mendoza, no estamos consumiendo necesariamente energía de Atucha”, expresó.

Por esa razón, el funcionario explicó que tras el corte, las provincias de San Juan y Mendoza comenzaron a funcionar con generación propia, a través de las hidroeléctricas. “Desde Cammesa nos autorizaron para comenzar a funcionar con nuestra generación, por eso el servicio se restableció unas horas antes que en el resto del país, hasta que finalmente nos conectamos al sistema nacional cerca de las 21hs. Entre ambas provincias se armó un sistema común”, detalló.

“Cammesa es la que absorbe toda la energía en el país. El transportista más importante es Transener. En nuestra zona está Distrocuyo, que es quien nos trae energía, y luego las distribuidoras son las que se encargan de llevar energía a los usuarios. Es probable que lo sucedido ayer no haya podido preverse, por medidas de seguridad siempre es mejor dejar a la mitad del país sin luz, que tener un problema grave en el sistema”, agregó.

Finalmente, Mema sostuvo que al ser una situación de “fuerza mayor” para la provincia, “no se puede culpar a las distribuidoras”. “Ahora empiezan todos los reclamos hacia el Enre, que regula la generación y el transporte de la electricidad, se debería ver si queda como una cuestión de fuerza mayor, en donde no tienen responsabilidad los distintos actores”, cerró.