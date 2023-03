Miguel Ángel Pichetto confirmó su precandidatura a presidente

El auditor general de la Nación y titular del espacio Encuentro Republicano Federal (ERF), Miguel Ángel Pichetto, se lanza este jueves oficialmente como precandidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio. Lo hará en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), de la Ciudad de Buenos Aires.

El excompañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones de 2019 hará oficial su decisión en un acto oficial. De esta manera, Pichetto se suma a la lista de precandidatos de Juntos por el Cambio, que ya cuenta con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y con Patricia Bullrich por el PRO; con Gerardo Morales por la Unión Cívica Radical (UCR) y Elisa "Lilita" Carrió por la Coalición Cívica - ARI.

Miguel Ángel Pichetto juntos a los demás presidente de los partidos que conforman Juntos por el Cambio.

"Hoy voy a ratificar mi candidatura presidencial", anticipó a MDZ Radio, que -en relación a los conflictos mapuches en diversas zonas del país- sostuvo: "Si soy presidente voy a cortar de cuajo estas políticas absurdas que están centralizadas en las zonas más ricas de la argentina, donde hay petróleo, minería, etc. No es casual".

"Si soy presidente voy a terminar con esto, llamar a la unidad de los argentinos contra estos disparates. No lo tengo miedo a que me digan xenófobo o racista. A lo largo de mi carrera politico jamas he sido calificado así".