Los insultos de José Luis Espert a Aníbal Fernández por las amenazas a Lionel Messi

Las calles rosarinas amanecieron con un mensaje duro para la sociedad argentina. El mejor jugador del mundo y reciente campeón mundial, Lionel Messi, fue amenazado por líderes narco. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió a hablar de la violencia que atraviesa Rosario en manos de los narcos, y el diputado liberal, José Luis Espert, lo cruzó con dureza.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, habló con la prensa y dio un mensaje de derrota para la sociedad argentina. "Los narcos han ganado", expresó.

"Es un hecho policial que nos sacudió a primera hora de la mañana. Fue algo típico de lo que sucede en Rosario hace 20 años. Desde que asumí, dijimos que íbamos a instalar a personal, que sigue trabajando allí. Vamos a profundizar esa tarea", agregó el encargado de la cartera de Seguridad.

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, reaccionó a la declaración del ministro y destacó: "Un imbécil, soberbio, lenguaraz, caradura y por si fuera un inútil biológico. Renunciá Anibaúl (no te @ porque me tenés bloqueado...cagón)".

"Rosario es zona liberada para la delincuencia y las mafias. Qué gestión vergonzosa encubre este pseudo Estado presente. Nos matan a impuestos y no nos protegen como corresponde", continuó describiendo el político liberal.

"El Estado tiene que darte seguridad si no no tiene sentido pagar impuestos. Te tiene que dar seguridad, fuerzas armadas, justicia, diplomacia, educación básica y salud básica. Si el Estado no te da eso, rebelión fiscal”, sentenció.