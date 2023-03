Con Omar De Marchi como espectador, Rodríguez Larreta dio un conferencia junto a Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez

Tras haber participado de numerosas actividades durante la jornada de visita a la provincia de Mendoza, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa en el lobby del hotel Hyatt junto a nada más y nada menos que el senador nacional Alfredo Cornejo y el gobernador Rodolfo Suarez. El precandidato presidencial del PRO, que había dialogado con la prensa en horas de la mañana y luego participado de un almuerzo plagado de especulaciones políticas, en esta ocasión se mostró junto a las dos figuras radicales y con su armador de campaña y correligionario, Omar De Marchi, como espectador detrás de los micrófonos.

Sobre el almuerzo con compartió junto a Cornejo y Suarez, Rodríguez Larreta dijo de forma cautelosa: "Se habló de cómo podemos trabajar juntos en la gestión. Por supuesto también del país y Mendoza". Y, ante la pregunta de cómo un posible quiebre en Cambia Mendoza podría afectar a Juntos por el Cambio, puntualizó: "No adelantemos especulaciones. Vamos a trabajar para estar todos juntos".

Omar De Marchi saludando a Rodolfo Suarez. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Quien luego fue contundente sobre la situación de tensión entre De Marchi y el oficialismo local fue Alfredo Cornejo, que -con De Marchi presente a unos metros- afirmó: "Las declaraciones de Larreta de esta mañana son bastante categóricas. Adentro de Cambia Mendoza hay ámbito para competir. No es como en otras provincias, acá hay una ley de PASO que lo permite. Si alguien tiene aspiraciones personales, que son legitimas, adentro de la coalición tiene un mecanismo para competir", señaló.

Posteriormente, mencionó la adhesión del PRO al frente para los comicios adelantados con un fuerte mensaje. "Si el PRO va en los 7 departamentos como Cambia Mendoza, ¿cómo dos meses después va a estar en otro frente? ¿Cómo se le explica a las ciudadanos? ¿Por que se tomaría esa decisión?. Hace 9 años que nos presentamos como Cambia Mendoza mientras el justicialismo y el kirchnerismo han cambiado de nombre 4 veces en los últimos seis años para presentarse en elecciones", indicó.

Cornejo, Larreta y Suarez en conferencia.

"Si no hay vocación de estar en el frente, no veo por qué estar procrastinando este tema por tiempos. Es una novela que ya aburre y que en mi caso ya he cerrado. El que quiera estar, bienvenido. CM es receptivo a la competencia, de hecho lo haremos en los siete departamentos (...) La verdad es que es muy claro, los que tienen que dar explicaciones son los que no quieren competir dentro de Cambia Mendoza. No entiendo el fundamento. El reglamento rige para todos los frentes provinciales. El nombre de JxC es un eufemismo que es una chicana tonta. Cambia Mendoza es el correlato de JXC a nivel nacional, como Cambia Río Negro, Cambia Neuquén. Juntos, etc.", completó Cornejo.