Un socio de Cambia Mendoza defendió al Polo Obrero y el PRO aprovechó para marcar diferencias

Luego de que el senador provincial y referente local de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli, exigiera públicamente por la libertad inmediata de Martín Rodríguez y Lorena Torres, los dos dirigentes piqueteros del Polo Obrero detenidos en Mendoza producto de los cortes de calle realizados, desde el PRO aprovecharon la ocasión y se pronunciaron al respecto.

Concretamente, en el marco de las posibilidades de ruptura de Omar De Marchi con Cambia Mendoza, desde el PRO reiteraron una vieja crítica dirigida al frente oficialista y, principalmente, al senador nacional y precandidato a gobernador por el radicalismo, Alfredo Cornejo, respecto a las marcadas diferencias existentes entre los propios espacios que integran el frente electoral.

"Estas son las razones por las cuales planteamos nuestras diferencias: No podemos ser socios de aquellos que violan la ley. No somos lo mismo, ni compartimos los mismos valores. Es difícil avanzar en el desarrollo de Mendoza cuando el freno está puesto por eventuales 'socios'. Actúan igual que los que insultan a Juntos por el Cambio y aplauden al populismo en Buenos Aires. Se los digo una vez más: nosotros siempre hemos enfrentado al Kirchnerismo y a aquellos que se creen que pueden violar la ley", dijo a MDZ el diputado nacional y presidente del PRO local, Álvaro Martínez.

Luego, agregó a través de su cuenta de Twitter que "cuesta ser socios de aquellos que violan la ley. No somos lo mismo, ni compartimos los mismos valores".

Martín Rodríguez y Lorena Torres, de Unidad Piquetera y del Polo Obrero mendocino, fueron aprehendidos y trasladados a establecimientos penitenciarios y fueron imputados por "entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte público" y "entorpecimiento del tránsito".

Ante esto, Mancinelli -de Libres Sur- se diferenció de la postura de celebración del cumplimiento de la ley por parte del Gobierno provincial y aseguró a través de sus redes sociales: "Criminalizar la protesta social no es el camino. En un contexto de inflación desbocada que el Gobierno Nacional no controla, que arroja a más y más argentinos y argentinas a la pobreza, y donde la respuesta de dicho gobierno es ajustar el gasto social es obvio y natural que exista el reclamo social para que el Estado active políticas de contención y/o promoción social. Ante ese reclamo hay que tener sensibilidad social y no intolerancia".

Y añadió: "Desde Libres del Sur acompañamos el pedido de libertad inmediata de Martín Rodríguez y Lorena Torres. La Justicia tiene que dejar de criminalizar la protesta y abocarse a resolver y dar Justicia a víctimas de delitos de distinta índole, no a perseguir a luchadores populares".