Impactante confesión de un funcionario del Gobierno sobre los votos dirigidos a Javier Milei

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, reconoció que desde el Frente de Todos "están rogando que Javier Milei saque muchos votos" en la provincia de Buenos Aires, lo cual debilitaría a Juntos por el Cambio y allanaría el camino para que el kirchnerismo logre imponerse sin sobresaltos.

“Pareciera que nos animamos a discutir qué país queremos. Entonces estamos discutiendo quién va a encabezar la lista de diputados. Quien va a ser gobernador. Cuando si fueran dos fuerzas en la provincia de Buenos Aires, perdemos la elección y estamos rogando que (Javier) Milei saque muchos votos, eso habla de que hemos perdido el norte político. Queremos hablar de cualquier cosa, menos de las cosas importantes”, comentó en diálogo con Radio Futurock.

Y agregó: “Vemos con preocupación que como Frente de Todos aún no podamos resolver un mecanismo para poder determinar qué propuesta o idea vamos a tener en la actual crisis. Porque además somos gobierno”.

Navarro cuestionó el funcionamiento del Frente de Todos.

En tanto, señaló a modo crítica: “Mucho político, compañeros valiosos, se han aislado y no saben lo que le pasa al que vive en la esquina”. “Algunos políticos se aislaron de la sociedad (...) No podemos subordinar a una empresa que tiene un servicio público después de varios días de cortes de luz. No podemos poner en caja a los formadores de precios. Y no es un tema de personas. No nos animamos a discutir qué país queremos”, dijo.

“Tenemos una mirada de que la política tradicional, de 1975 a la fecha, no da pie con bola. Ha empeorado las condiciones de la Argentina”

Acerca de la posibilidad de que Alberto Fernández se presente a la relección, subrayó que “todavía no ha dicho si va a ser candidato. Tiene todo el derecho a serlo". Y acotó: “Tenemos una excelente relación, lo hemos acompañado en todo el proceso y lo vamos a acompañar en los temas de responsabilidad”.