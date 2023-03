Los números de Jorge Macri, el plan López Murphy y la fecha que trazó Larreta

El día 15 de mayo es la fecha que propuso Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de la fecha tentativa que lanzó el jefe de Gobierno con un grupo selecto de colaboradores para resolver cómo dirimirá el PRO, y Juntos por el Cambio en general, las precandidaturas en la Ciudad.

Es que en las últimas semanas el lanzamiento oficial de Fernán Quirós volvió a mover el avispero “amarillo”. Y, además, la confirmación de parte de Ricardo López Murphy que será precandidato a jefe comunal puso a todo JxC en estado deliberativo.

En ese contexto, Larreta sorprendió con dos movimientos al unísono: en primer lugar devolvió una silla a Jorge Macri, el ministro de Gobierno porteño, a su mesa de campaña de los lunes y, desde meses ya, venía dándose una dinámica que incluía fotos y voz en el gabinete porteña.

El segundo movimiento: trazar una fecha para dirimir quiénes y cómo se darán las precandidaturas. Justamente, con la idea de no dividir al PRO, hay funcionarios trabajando en que haya un solo postulante para no dividir el voto “amarillo” y que Martín Lousteau, con todo el radicalismo alineado detrás de él incluido Daniel “el tano” Angelici – amigo personal de Mauricio Macri – o que el propio Bulldog crezca.

En ese marco, comenzaron a sobrevolar encuestas de todo tipo y color. Eso logró también que algunos se fijen en el trabajo de números que atesora bajo siete llaves el secretario de Comunicación, Federico Di Benedetto. En algún caso con tensión incluida.

Los números que muestran en Uspallata no son definitivos. Para la pelea porteña una de las cualidades que surgen es que la marca “PRO” es muy fuerte, más allá de los nombres, y que podría ser la principal llave en la carrera para conducir la jefatura de Gobierno.

Sin embargo hay discrepancias cuando se observan con lupa los precandidatos. En particular, Jorge Macri es quien picó en punta desde que se lanzó en intención de voto. Pero, cerca del ministro de Salud porteño, advierten que Quirós recién comenzó a hacer campaña y que su imagen positiva versus negativa es muy buena.

De todas maneras el ministro de Gobierno porteño sonrió en los últimos días dos veces, al menos. Una cuando escuchó que, consultada en un canal de televisión, Patricia Bullrich había sido muy contundente expresando que su candidato en la Ciudad era él.

La ex ministra de Seguridad había sido preguntada, además, sobre el apoyo que López Murphy le había dado y ella respondió que eso no implicaba que sea recíproco y que, por el contrario, el primo del ex presidente era su preferido. Lejos quedaron los videos donde el sindicalista liberal Marcelo Peretta mostraba el apoyo que le había extendido la titular del PRO el año pasado. Seguramente haya un fuerte intento para que termine en una boleta parlamentaria por parte del bullrichisimo, que lo tiene entre sus activos.

Con todo, la segunda sonrisa se dio en estos días cuando vio una encuesta de la consultora Circuitos donde aparece primero con 23,4%, seguido de Lousteau con 18,3% y tercero el kirchnerista Leandro Santoro con 16,3%. En ese sondeo el liberal Ramiro Marra aparece con 12,9% y Quirós con 6,9%.

Aunque el escenario sigue abierto, hay coincidencia en que el PRO no puede terminar dividido pero aún no se cerró una negociación que promete varios capítulos.

Paralelamente, López Murphy, como anticipó MDZ, decidió jugar la pelea porteña, tras haber declinado ir por la Presidencia. La falta de fondos y un horizonte de incertidumbre lo llevaron a tomar la decisión que había llevado, en diciembre pasado, a una pelea frontal con Roberto García Moritán – quien ya había planteado su intención de competir en territorio porteño y hasta tenía su propio búnker de campaña en Palermo Soho – y su socio político, el funcionario porteño, Yamil Santoro. En tono civilizado, claro, lejos de los botellazos de otros espacios. Pero con un clima tenso.

Con todo, esta semana Santoro hizo un largo hilo de Twitter a modo de descarga. Aunque se cuida de nunca criticar al Bulldog, hace referencia a un dato objetivo: en 2021 fue quien se percató que si no cambiaban las reglas internas de JxC, López Murphy podía quedar afuera de la lista de diputados por el cupo femenino y el sistema D´Hont de reparto de bancas. Ese cambio implicó que él mismo se queda afuera de la Legislatura porteña.

En diciembre, cuando ocurrió la primera charla áspera entre López Murphy y Moritán, el marido de Pampita esbozó la idea de competir por la Presidencia. El tema quedó en stand by durante meses. Hoy no están dadas las condiciones para que encabece pero sí podría ser candidato a vice de un liberal dentro de JxC o encabezar una boleta a diputados nacionales. Basta ver las redes sociales de Moritán para observar que sumó, cada vez con mayor frecuencia, temas nacionales a las cuestiones que suele abordar.

Con todo, el Bulldog aún está armando sus equipos y comenzará a asentar una propuesta para abril. La jugada supone que vuelva a haber una pata liberal compitiendo dentro de JxC de la Ciudad. Y, dado su apoyo explícito a Bullrich, un gesto que en Uspallata no gustó nada.