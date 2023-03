Un intendente PRO patea el tablero y pone en jaque al resto de la oposición

El histriónico y también directo intendente de Campana, Sebastián Abella, reclamó que sus pares del PRO "dejen de ser tibios y especular" y sostuvo que "lo mejor es competir en todas las categorías para ampliar la coalición opositora".

Esta opinión fue lanzada a través Twitter, el día después de que más de una docena de sus pares del Gran Buenos Aires y del resto de la provincia haya discutido, por más de media jornada en Vicente López, cuál era la mejor estrategia para resolver las disputas internas en los distritos donde ellos son oficialismo y en las otras localidades en las que el dirigente PRO haya ganado, por lo menos, dos elecciones PASO consecutivas.

"No hay ningún problema, sabemos que esta es su opinión, desde siempre", indicó un jefe comunal que habló con MDZ. Otro, más crudo, hubiera preferido venir y discutir, porque hay otros que piensan como él y exponen delante de todos lo que piensa. No a la distancia por la red Twitter". Para que no queden dudas, Abella también hizo público su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta.

El propio intendente de Campana, hace dos años, cuando Jorge Macri había asumido formalmente como ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le reclamó que renunciara a la presidencia del PRO bonaerense. Quedó solo en ese reclamo también realizado a través de la red social.

Esto que planteó Abella es algo que también pretende aplicar, pero porque desconfía de los jefes comunales, Patricia Bullrich. Es que la mayoría apoya abiertamente a Diego Santilli en la Provincia, salvo Guillermo Montenegro, que no se pronunció por nadie, Néstor Grindetti, que apoya su propia candidatura, y Jaime Méndez, que está con Joaquín De la Torre. Y Javier iguacel que también impulsa su figura como el primero que se subió al tren de Bullrich.

Sin embargo, la propuesta de Abella choca de lleno con la realidad de los dirigentes territoriales que pueden ganar por primera vez en distritos hoy conducidos por el Frente para la Victoria. Conocidos como los "territoriales", varios ya lo han expresado públicamente, como Segundo Cernadas y Gastón Di Castelnuovo, quienes sostienen que después de las PASO, queda muy poco tiempo para la elección general, y los derrotados, tanto en esos como en otros municipios, como General San Martín, Merlo, Moreno, La Matanza o Lomas de Zamora, por caso, prefieren trabajar con los actuales intendentes antes que ganen sus enemigos internos.

Ayer, mientras que en Vicente López Ramiro Tagliaferro representaba a los "territoriales" junto a Martiniano Molina, en Morón Patricia Bullrich fue a lanzar la precandidatura de Analía Zappulla junto con uno de sus precandidatos para la gobernación, Joaquín De la Torre. Ellos quieren, como Abella, que en cada localidad haya interna PASO, aunque luego no puedan unificar las partes en las que queda, destrozado, el distrito donde no son oficialismo, como podría suceder en Morón.