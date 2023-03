Mauricio Macri retorna al país y visitará un lugar clave en la campaña electoral

Luego de su gira por Europa y la visita a Chile, prevista para este fin de semana, Mauricio Macri aterrizará el lunes en Rosario. En un clima atravesado por la violencia narco y la llegada de las fuerzas federales, el expresidente presentará su libro Para qué, se entrevistará con dirigentes de Juntos por el Cambio y no se descarta una visita a la municipalidad para dialogar con el intendente Pablo Javkin.

Durante el fin de semana se irá cerrando la agenda de Macri en la ciudad. Lo concreto hasta el momento es que al mediodía estará en el salón Metropolitano, invitado por la Fundación Libertad, usina del antipopulismo, ante un auditorio que prometen estará repleto.

Federico Angelini, diputado nacional de Santa Fe y vicepresidente del PRO es el hombre de confianza de Mauricio Macri en la provincia y el encargado del armado de la “rosca” política, por eso la visita del expresidente tiene dos objetivos principales: por un lado, hacer fuerte hincapié en el drama de la inseguridad y el narcotráfico que azota Rosario, y por el otro, ordenar la propia interna y enviar un mensaje de unidad en el marco del Frente de Frentes que busca ganarle el gobierno al peronismo.

En 76 días Rosario acumula 71 homicidios y la violencia no parece que se detenga, incluso luego de la llegada de Gendarmería. Según cuentan allegados, Mauricio Macri está preocupado por la situación y un posible derrame hacia otros puntos del país. Será el tema principal, el eje por donde trascienda su hilo discursivo y se esperan definiciones al respecto. El eje estará en destacar las acciones que se pusieron en marcha cuando fue presidente.

Dentro de las tres vertientes que tiene Juntos por el Cambio en Santa Fe, todas fueron invitadas y darán el presente. Federico Angelini encabeza la tribu del PRO “puros”, el radical Maximiliano Pullaro PRO Evolución y la senadora Carolina Losada por PRO +. Algunos más cercanos a Macri y otros a Horacio Rodríguez Larreta, el espacio definió en febrero que serán recibidos todos los dirigentes que tengas aspiraciones nacionales, pero priorizando la agenda local. Ocurrió durante el verano cuando llegaron al territorio Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Fotos con todos.

A nivel provincial, la alianza opositora al gobierno peronista de Omar Perotti, integrada por el PRO, radicalismo, socialismo y partidos aliados, viene cocinando a fuego lento el Frente de Frentes. El espacio tiene como objetivo recuperar la provincia y a partir de eso apuntalar el triunfo de Juntos por el Cambio en la Nación. Se espera que la próxima semana se presente formalmente el espacio con un documento sobre acuerdos básicos que vienen trabajando los equipos técnicos.

En ese contexto, es casi un hecho que Mauricio Macri no ungirá a ningún candidato en particular, pero sí se espera que comparta alguna otra actividad con Federico Angelini y Carolina Losada, quien hasta el momento no definió si competirá por la gobernación de Santa Fe. Además, entre las posibilidades, antes o después del Metropolitano, también se especula con una visita al Palacio Municipal para dialogar con el intendente Pablo Javkin y mostrarse receptivo sobre la inseguridad.

La agenda de Macri en Rosario está en proceso de elaboración, pero las elecciones ya comienzan a jugarse y Santa Fe es un distrito clave para aquellos que quieran ir por el trofeo más grande: la presidencia.