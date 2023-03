Victoria Tolosa Paz le declara la guerra a Eduardo Belliboni tras el acampe piquetero

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró hoy que "no hay un ajuste" en marcha tras la baja de 85.000 planes Potenciar Trabajo, por el incumplimiento de la validación de identidad de sus beneficiarios, y sostuvo que el líder de Unidad Piquetera (UP), Eduardo Belliboni, "monta un show y miente descaradamente" al respecto.

"No hay un ajuste para cumplir con la meta de déficit primario, en lo más mínimo. Es una gran mentira. Lo que no pagamos en los 85.000 titulares, inmediatamente se sigue ejecutando desde el ministerio en otros programas, como es el banco de maquinarias y herramientas", afirmó Victoria Tolosa Paz en declaraciones a Radio Perfil.

Hoy tuve la oportunidad de volver a plantear el modelo de país que vamos a seguir construyendo. Sabemos que hay problemas gravísimos, pero nosotros no somos los mismos que bajo la promesa de llevar equilibrio fiscal, dejaron un desequilibrio en la vida de la gran mayoría. pic.twitter.com/nPW8rbgJYO — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) March 16, 2023

La ministra ratificó el objetivo de "trabajar en el ordenamiento de la política social" y se refirió al acampe de 40 horas que llevaron adelante las organizaciones agrupadas en Unidad Piquetera (UP) y que terminó ayer cuando liberaron la avenida 9 de Julio.

"Se fueron como vinieron. Por primera vez plantearon un acampe y movilización y se fueron sin nada, con lo puesto. No es el mecanismo que queremos. Queremos ayudar a la gente en la búsqueda de educación y trabajo", expresó la ministra.

Y agregó: "No me tensiona el acampe en tanto pensar que con eso pueden dar vuelta una medida, sino porque veo niños y niñas en la calle con altas temperaturas y pienso que puede pasar algo con su salud". En tanto, Tolosa Paz sostuvo que Eduardo Belliboni mantiene "una práctica de extorsión sobre las personas vulnerables" y que "monta un show y miente descaradamente" por lo que "se ha quedado solo en esta disputa sin el resto de los movimientos sociales".

"En el caso de UP son 12.700 titulares que Belliboni no encuentra. Se supone que las veía a diario porque pasaba un presente diariamente. Hoy tiene que decir que en realidad mintió en la certificación", remarcó. Por otro lado, la ministra criticó que la UP "se fondea con los recursos del Estado" y que "cobra una cuota que no debe del 2% del Potenciar Trabajo" a sus beneficiarios.

"Belliboni lo dijo públicamente. Es una disputa de caja, por lo que deja de percibir a partir de esta medida. Cuando le ponés un micrófono a la gente de UP dice que paga voluntariamente, pero nosotros los instruimos en que no es obligatorio pagar o ir a una marcha", subrayó.

Finalmente, sostuvo que "el calor insoportable, los cortes de luz, el acampe, las calles cortadas y el transporte público es un combo explosivo que nadie quiere", y lamentó que "la inflación nos deja en una situación difícil".

"Sin dudas, en materia económica, algunos de los indicadores económicos dan cuenta de que este es el camino que hay que sostener. Hay una sola meta que no podemos detener que es la del crecimiento", completó.