Máximo Kirchner pegó el faltazo y Axel Kicillof se quedó sin saber qué le pasa con él

Desde hace más de un mes, los dirigentes de las organizaciones políticas vinculadas al "operativo clamor", se juntan en Ensenada. La asistencia siempre había sido perfecta y ni Máximo Kirchner, ni Wado de Pedro, ni Axel Kicillof faltaron a una reunión.

Sin embargo, a pesar de haber considerado un "éxito" el plenario de Avellaneda, en esta ocasión se notó un vacío sustancial. Máximo Kirchner no estuvo, ni tampoco participó el Ministro del Interior. Seguramente, el primer sorprendido (o no) fue el gobernador bonaerense, quien esperaba una explicación del hijo de Cristina luego de que expresara que debía "subir a los dirigentes de la provincia a su gestión".

Como es su costumbre, Máximo no le avisó a nadie que no iría hasta Punta Lara, donde siempre hace de anfitrión el intendente Mario Secco, uno de los principales impulsores de la fórmula Cristina Presidenta. Axel, sin tener en cuenta las pretensiones del propio Kirchner, que suele sugerir que en caso de que su madre no acceda al "operativo clamor" sea Kicillof el candidato presidencial y uno de los propios, el provincial -Martín Insaurralde o Wado de Pedro-.

La otra ausencia fue la de Wado De Pedro. Muy cuestionado por su propia tropa por haberse fotografiado en Expoagro con las caras más visibles de los grupos Clarín y La Nación, quienes representan, según la mirada de La Patria es el Otro, "la mafia" que quiere proscribir a Cristina.

Sobre este punto empiezan a aparecer ciertas dudas. Porque si, como expusiera Oscar Parrilli, sin su presencia como candidata, la elección no tendría validez, tampoco la tendría la situación siguiente: la de apoyar a cualquier candidato, tanto fuera uno propio como De Pedro, aunque criticado por sus nuevos mejores amigos; o Kicillof, que no sería de Máximo; o el propio Sergio Massa. "Si está proscripta, está proscripto todo el peronismo, no una persona", le dijo a MDZ un peronista que suele dialogar con el hijo de los dos presidentes.

Con respecto al "Luche y Vuelve", lanzado en Avellaneda el 11 de Marzo, lo que viene por parte de las organizaciones más cercanas a Cristina irá en el sentido de "conmoverla" hasta que se autoperciba como no proscripta, y decida ser candidata, aunque sea a senadora nacional, que es donde la ubican la mayoría de los analistas que no toman en cuenta algo muy contundente.

"Es la única a la que no tenemos que explicar y que la gente sabe quíén es y qué hizo es ella. No estamos en condiciones de repetir el modelo de Alberto u otro parecido, porque eso ya fracasó", indicaron a este medio.