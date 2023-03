La polémica afirmación de una diputada de JxC sobre la corrupción

La diputada de Juntos por el Cambio (JxC), Graciela Ocaña, aseguró hoy que "ningún gobierno puede decir que no tiene corrupción" e indicó que "como el tango, se hace de a dos".

Además, exigió mayor celeridad a la Justicia: "No tiene que resolver el tema a 20 años, sino que lo tiene que resolver rápido", reclamó y agregó que "detrás de los fondos que se malversan siempre están los políticos, los sindicalistas y los empresarios".

En paralelo, la legisladora opositora analizó la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el Caso Vialidad y remarcó que "no está proscripta".

"En el caso del juicio a la expresidenta hay un proceso que se llevó adelante durante demasiados años para mi gusto, pero con todo los elementos legales. Luego, está el proceso de condena firme hasta que vaya a una tercera instancia, en ese marco no está proscripta", aseveró.

La ex titular del PAMI, cargo que ejerció durante el mandato del ex presidente Néstor Kirchner, comentó, por otro lado, que hoy "estamos mal porque los argentinos la plata no nos alcanza, somos más pobres que hace 4 años, que hace 10 años".

En ese sentido, según su visión, "esto es la consecuencia del desmanejo por parte del Gobierno que no toma decisiones ni lleva adelante las reformas ni cambios que hay que hacer".

Ocaña también manifestó que la dirigencia política se encuentra disociada de los problemas de la ciudadanía: "En la agenda de temas que está discutiendo el Congreso, por ejemplo, yo no creo que hoy se la principal ocupación de los argentinos sea el fallo por el juicio político a la Corte Suprema, más allá de que podemos discutir y hacer que la Justicia se acerque a la sociedad, pero hoy no es el tema central de los argentinos", analizó.

En diálogo con El día menos pensado, programa de Karin Cohen por la990, hizo hincapié en las nuevas fallas masivas en el suministro eléctrico de Edesur y el último salto en el índice de precios al consumidor.

"Afuera (de la actividad del palacio legislativo) había 200 mil personas que no tenían luz, se conoció por el Indec el aumento del 6,6% de la inflación, y del 9,8% en los alimentos", complementó.