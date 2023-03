En el PRO se siguen juntando sin saber qué hacer con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

Durante más de cuatro horas, la plana mayor del PRO bonaerense, entre los cuales estuvieron intendentes, legisladores provinciales y dirigentes con altísimas chances de ganar en sus territorios en los que hoy son oposición, debatieron de qué manera acordar la dinámica de los municipios y las secciones electorales. Con una premisa: no seguir la “locura” de las precandidaturas presidenciales de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, las que la mayoría adhiere y quiere apoyar, aunque no excluyeron a María Eugenia Vidal.

El debate se circunscribió a si debe haber PASO en los territorios en los cuales hay un intendente del PRO o dirigentes en condiciones claras de ganar porque vienen triunfando en las respectivas PASO distritales desde hace más de dos elecciones.

Esta idea, graficada con la V, porque habría dos listas nacionales, dos provinciales pero solo una local, siempre está revisada ante la desconfianza que tienen los que no tienen mucha afinidad con el dirigente local que deba cuidar ambas boletas. “Si estás con Horacio, la tirás a matar a Patricia, o viceversa”, sostienen quienes quieren pelea en todas las categorías.

Por ahora sigue sin haber acuerdo en cuanto a los candidatos a gobernador y qué lugar le cederán a los radicales en cada una de las ocho secciones electorales, donde el PRO es fuerte en la 1, 3 y 8va. Mientras que sus socios, tal cual se demostró en las PASO de 2021, todo el resto del territorio se tiñó de rojo y blanco.

De estos análisis, si bien nadie lo dice, se desprende que Vidal acordaría con alguno de los dos máximos contendientes, sin saber aún la decisión final de Mauricio Macri, que seguro estire todo hasta junio, cuando su contraparte, Cristina Fernández de Kirchner, diga si será o no proscripta.

“No sea cosa que pase lo mismo que en el 2019, que quedamos sin reacción ante la maniobra de la señora”, sostienen en la oposición. Sin embargo, ahí el que no tuvo los reflejos adecuados fue el entonces presidente Macri y su grupo de gurúes y asesores más fieles, como Marcos Peña y Durán Barba, que no se animaron a desdoblar las elecciones provinciales o colocar a Vidal como candidata presidencial, para refrescar el desgaste de la gestión.

Si definitivamente se mantiene la idea de que en los lugares donde el PRO conduce la intendencia o tiene candidatos con altas chances de llegar al poder, es muy factible que el radicalismo le plante sus propios candidatos. Uno de los que reclamará esto será Gustavo Posse, quien al no poder bajar a su contendiente local, Ramón Lanús, apoyado por Patricia Bullrich, y como pretende ser gobernador, plantará un candidato propio donde el PRO sea oficialismo.

Los Halcones se le plantaron a los intendentes

Según información a la que pudo acceder MDZ los enviados de Patricia Bullrich a la cumbre de Vicente López se plantaron y expusieron ante los jefes comunales amarillos porque no se puede establecer como una regla general la “V”.

“Hay que ir caso por caso”, confió uno de los representantes del ala dura en el encuentro y agregó: “Van a intentar convencer a Mauricio, Horacio, María Eugenia y Patricia de que no haya internas. En definitiva, cada día que pasa queda mas claro que vamos a ir caso por caso”.

“Da la sensación de que son los últimos cartuchos que tienen algunos intendentes, pero esto esta encaminado para que se defina ciudad por ciudad. Patricia se va a poner firme en muchos distritos y va a bancar sus candidatos”, aseguro el referente de Bullrich.

Asimismo, sostuvo que “quedaron muy claras las posiciones, nosotros no vamos a sostener esto. Ellos no tienen ninguna herramienta para obligar a un candidato a presidente como tiene que armar en un distrito; es algo que no existe. Esto es un acuerdo político y cada uno va a llevar al candidato que le genere mas confianza en el territorio. Es decir, el que le permita dormir tranquilo”.

La cumbre de Vicente López se puso tensa cuando cruzaron miradas el referente de los intendentes y quien esgrimía la postura del bullrichsmo. Casualmente, ambos se medirían en una interna que promete ser feroz.