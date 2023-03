¿Desde qué pedestal habla?: Aníbal Fernández chicaneó nuevamente a Máximo Kirchner

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a salir con los tapones de punta contra La Cámpora, Máximo Kirchner y demás dirigentes de núcleo duro de la agrupación kirchnerista. “Donde mencionas a 'la orga', como le dicen ellos, te das cuenta de que gozan de un pésimo prestigio respecto a la sociedad y, sobre todo, peronista”, disparó.

Además, ironizó al comentar que "hacen un acto en Avellaneda y terminan hablando de la elección de Cristina, ¿no está proscripta?”. “Cuando le toca asumir a Alberto (Fernández), con Cristina (Kirchner), se encuentra con una catástrofe que se termina exacerbando con una pandemia, una guerra y La Cámpora. Esas son todas las calamidades que le tocó vivir al Presiente”, defendió.

En la entrevista radial fue consultado si creía que La Cámpora era una calamidad, a lo que respondió con sarcasmo: “No, se me escapó. Me salió sin querer”.

Aníbal Fernández contra todos

En paralelo, el funcionario nacional opinó sobre el entredicho que el diputado camporista Máximo Kirchner tuvo con el mandatario bonaerense Axel Kicillof durante el acto en Avellaneda. "El otro día Máximo reprende al gobernador en medio del acto. ¿Desde qué pedestal habla? ¿Cuántas elecciones ganó para arrogarse esas facultades?", disparó.

En un nuevo round, chicaneó a La Cámpora al decir que no sabe “a qué hora llegan a laburar, ¿por qué tienen el lápiz?", y añadió: “Todo lo que digo sobre Máximo y La Cámpora se los he dicho en la cara”. En paralelo, aseguró que “lo que está más claro es que Alberto juega” al respaldar nuevamente una hipotética candidatura del Presidente, y marcó que “tener una condena en primera instancia no es una proscripción” sobre la situación judicial de Cristina.

Según Aníbal Fernández, “todos los días insultan al Presidente y lo mandan al frente a (Andrés) Larroque”, el ministro de Desarrollo de la Provincia y saliente secretario general de la organización insignia el kirchnerismo. “¿Por qué le temen a competir si Cristina tiene la mayor fuerza electoral?”, los desafió. A su vez, reprochó la crítica (“comentarista de la realidad”) que le hizo Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes: “Me pareció un espanto”.

También acusó a La Cámpora de “sacar a empujones” del PJ bonaerense al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, acérrimo detractor desde ese momento de Máximo Kirchner, su sucesor en esa fuerza en la provincia de Buenos Aires. A modo de cierre, si bien marcó que "el problema es de la puerta para adentro”, justificó sus dichos. "Siento el derecho de decirlo porque hace cincuenta años que le dedico mi vida al peronismo", cerró.