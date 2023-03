El Gobierno dará de baja 85 mil planes y escala el conflicto con Piqueteros

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ratificó que mañana vence el plazo para la validación de identidad de los titulares del programa Potenciar Trabajo y confirmó que serán 85 mil las bajas definitivas por no haber realizado el trámite luego de cuatro meses durante los cuales estuvo disponible.

“A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo, y, en virtud de los resultados de la validación, vamos a dar de baja a 85 mil titulares que se suman a 20 mil del Programa Nexo que se paga por determinadas tareas en un plan de actividades que tiene que presentar la Unidad de Gestión", afirmó Tolosa Paz esta mañana en declaraciones a la FM Urbana Play.

La titular de la cartera social confirmó que, entre los beneficiarios que se darán de baja, “hay 12.700 que pertenecen a la Unidad Piquetera”, la organización que se encuentra realizando un acampe sobre la Avenida 9 de Julio desde ayer.

Acampe y conflicto

La protesta, que se inició ayer a la tarde y en principio se extenderá hasta mañana miércoles, afecta el tránsito vehicular en la principal arteria de la ciudad de Buenos Aires, desde la avenida Corrientes hasta San Juan.

Según explicó Tolosa Paz, “no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal” de la Unidad Piquetera, y volvió a advertir que, “con acampe en la calle y la gente de rehén, no los vamos a recibir”.

“Pasaron 4 meses y le decimos a Eduardo Belliboni (principal referente de ese espacio) que traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación, y que está claro no era tal”, expresó.

Sobre la postura del Gobierno respecto al otorgamiento de nuevos planes sociales, reiteró: “No tenemos ninguna posibilidad ni voluntad política de entregar más altas del Potenciar Trabajo, porque tenemos una posición firme que es respetar a quienes han hecho el proceso de validación de identidad”.

Fuerte denuncia de Victoria Tolosa Paz

Por otra parte, Tolosa Paz volvió a denunciar que la UP cobra a los titulares del Potenciar Trabajo de su organización un 2 por ciento del plan: “Esto no corresponde, son 9 millones de pesos mensuales que recauda de la comisión que les cobra a las 12.700 personas que en el día de mañana se le van a dar de baja”.

“A mí me da mucha pena que haya gente que le dejó ese dinero, ya no solamente para marchar, sino como una cuota social”, apuntó.

Asimismo, la ministra volvió a ratificar que hay dirigentes del Polo Obrero que pertenecen a la Unidad Piquetera que desalientan a los titulares del Potenciar Trabajo a anotarse al programa “Volvé a Estudiar” como única contraprestación para el cobro del salario social complementario.

“Hay denuncias de titulares del Polo Obrero, donde manifiestan que hay audios de referentes del Polo Obrero que dicen que no aprietes el botón de ‘Volvé a estudiar’ en la aplicación TINA, porque si no te sacamos el plan”, contó.

Qué es lo que pide Unidad Piquetera para sentarse a dialogar

En la previa a que el Gobierno confirmara la baja de planes sociales, el referente del MST, Nahuel Orellana, habló desde el acampe que lleva adelante Unidad Piquetera y manifestó: "Si aparece la comida, mínimamente discutiríamos levantarlo, pero vemos que Tolosa Paz no tiene intenciones ni de mandarnos la comida".

En este sentido, reveló que los comedores de las organizaciones sociales están cerrados debido a la falta de alimentos, y precisó que, con la suspensión de clases producto de la ola de calor, los niños no pueden asistir a garantizar sus comidas diarias.

"Ayer hubo una ola de calor, las escuelas estuvieron cerradas porque no están en condiciones por la desinversión que hace el Estado, entonces los chicos no pudieron ir al comedor de las escuelas ni al de las organizaciones sociales que están cerrados desde hace 15 días porque no hay comida", indicó.

A su parte, reveló: "Soy responsable de mi organización en Lomas de Zamora y hace un mes y medio nos mandaron cuatro mil kilos de pan dulce que le había sobrado de navidad en reemplazo de lo que debía ir a una olla. Lo que dice [El referente de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni es real, te agrego que viene garbanzo. En enero cinco panes de polenta. ¿Tolosa Paz comería polenta?".

El acampe a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social comenzó ayer y se prevé que se mantenga hasta el miércoles, si no hay respuestas por parte del Gobierno.