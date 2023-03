Cuánto costará la boleta única y el "curro" que se termina

Las elecciones anticipadas que se realizarán en siete departamentos de Mendoza también significará el debut de la boleta única, el nuevo mecanismo de votación que está vigente en la provincia. En vez de boletas sábana individuales por cada partido, ahora habrá un "solo papel" con todos los candidatos y partidos. Por eso se elimina la distribución de boletas y todo el circuito formal e informal que había. Para las elecciones, la Junta Electoral hará una compra directa de las boletas.

Según se sabe, para las primeras elecciones que se llevarán adelante en Mendoza se imprimirán algo más de medio millón de boletas. En realidad son siete modelos, uno por cada departamento, y se calcula una por elector más un remanente para reemplazos. En total, se calculó gastar $150.440.760 para la compra. Ese monto es, hipotéticamente, mucho menor que si se hubieran impreso boletas "sábana" como en elecciones anteriores.

El fin de un "curro"

En las PASO 2021 se gastaron 80 millones de pesos en votos. La otra diferencia enorme es que no se repartirá dinero entre los partidos políticos. Antes, las boletas las imprimían las fuerzas políticas. El Estado transfería la plata y cada partido ejecutaba el gasto. Allí había sospechas por el uso de esos fondos, pues no había control físico de la ejecución de los gastos y solo alcanzaba con alguna factura de compra. Las sospechas eran que algunos partidos justificaban más gastos de los que hacían. Ahora la Junta Electoral imprime la cantidad precisa de boletas, sin intervención de los partidos políticos. No habrá distribución de boletas, ni reposición. Para tener una idea: con las lista sábanas el Estado debía financiar la impresión de "un padrón por cada partido político". Ahora eso se reduce a un padrón en total, más el remanente. Así, por ejemplo, en vez de medio millón de boletas, con la lista sábana debían imprimirse más de dos millones.

En los siete departamentos habrá 1228 mesas habilitadas. En Lavalle habrá 97) mesas, en Maipú 427, en Tunuyán 121, en San Carlos 80, en Santa Rosa 45, en La Paz 27 y en San Rafael 431. En total hay empadronados provisoriamente 417.891 personas, aunque la cifra puede cambiar.

Las elecciones primarias departamentales son el 30 de abril. Las generales son la primera semana de septiembre y en el medio hay PASO provinciales y nacionales. El modelo de boleta debe cumplir los requisitos ya aprobados en la ley y en la Junta Electoral: