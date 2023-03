El PRO disparó contra Tadeo García Zalazar y ¿se prepara para las PASO?

Ayer el presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar cargó duramente contra el diputado del PRO, Omar De Marchi, por no presentar candidatos en los siete departamentos que desdoblaron sus elecciones. Este lunes el que salió a responder fue el presidente del PRO, Álvaro Martínez que anticipó que será en junio cuando van a salir a la cancha a pelear por candidaturas.

"Es nuestra decisión no participar en los 7 municipios, lo que debería preocuparte. No tirar chicanas por TW. No queremos ser socios de tus derrotas.¿Está claro?", aseveró Álvaro Martínez en las redes dando a entender que Cambia Mendoza no tiene posibilidades de ganar las elecciones en Tunuyán, San Rafael, San Carlos, La Paz, Santa Rosa, Lavalle y Maipú.

"Es muy difícil construir, cuando siempre te mandan a agredir. Ese formato de inventar siempre un enemigo le hace mucho daño a Mendoza", agregó el diputado nacional del PRO y dejó una frase que alimenta las especulaciones sobre lo que podría ser un enfrentamiento entre Omar De Marchi y Alfredo Cornejo por la candidatura a la gobernación.

"Que quede claro, trabajamos para unir a los mendocinos y poder cambiar Mendoza en serio. Nuestro turno es en junio. Nos vemos allí. Abrazo", concluyó Álvaro Martínez haciendo referencia a las elecciones primarias que tendrán lugar el 11 de junio.