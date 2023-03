Comenzó el juicio por abuso sexual contra un exfuncionario

Este lunes comenzó la primera jornada del juicio oral contra Alejandro Jofré, exsubsecretario de Trabajo y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El exfuncionario está acusado de abuso sexual y las denunciantes son tres trabajadoras que se encontraban bajo su jerarquía laboral en el año 2017, cuando era funcionario público.

Jofré renunció en el año 2018 a su cargo por decisión del entonces gobernador Alfredo Cornejo.

En el año 2020, Alejandro Jofré manifestó ser inocente y declaró en MDZ: "Está muy claro que no hubo un hecho, la fiscal le pidió a una denunciante que especifique cómo fue el tocamiento, si fue con presión o con caricia. A mí me acusan de tocarles la cola, ese es el abuso concreto, y ella dice que fue sin presión, sin caricias y yo me tengo que defender de eso".

El año pasado, terminada la instrucción penal preparatoria a cargo de la fiscal Cecilia Bignert, de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, la causa fue elevada a juicio oral.

El exfuncionario y actual profesor de la UNCuyo, se presentó esta mañana ante el tribunal junto a su abogado defensor. Por el tipo de delito, las audiencias se realizan a puertas cerradas.