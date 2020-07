Alejandro Jofré se defiende: "Me acusan de tocarles la cola"

Las idas y vueltas en este caso comenzaron en el 2017. Y finalmente los magistrados Eduardo Martearena, Claudia Vallejos y Nancy Lecek, confirmaron la elevación a juicio por abuso sexual contra Alejandro Jofré, más allá de que no hay una fecha fija para su inicio. Se estima que será una vez que merme la situación de la pandemia.

En el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" que se emite por MDZ Radio, el Dr Alejandro Jofré se defendió de las acusaciones y expresó: "La realidad es que era algo esperable por como se desarrollan este tipo de procesos, mas allá de que he mantenido mi posición de inocencia, fundado y apoyado por un montón de pruebas que hemos acompañado en su momento".

Según expresó Jofré todos los fundamentos de su inocencia están detallados en el expediente: "Las pruebas están en el expediente desde hace rato, hay testimoniales que inclusive en algunos casos las propias denunciantes han informado hasta que intereses tenían" y agregó: "El interés de cada una de ellas quedó plasmado en la causa de la propia denunciante, en dos de los tres casos, eran personas que venían desde hacía rato incumpliendo con un montón de cuestiones laborales, y se les pedía que cumplieran con lo mínimo y quedó plasmado en la causa que tenían un malestar muy grande conmigo por exigirles que cumplieran con su trabajo" argumentó.

Las mujeres, a la hora de realizar la denuncia, relataron que sufrieron avances y tocamientos por quien era su jefe en la Subsecretaría de Trabajo Alejandro Jofré. El acusado se defendió manifestando lo siguiente: "Está muy claro que no hubo un hecho, la fiscal le pidió a una denunciante que especifique como fue el tocamiento, si fue con presión o con caricia, a mi me acusan de tocarles la cola, ese es el abuso concreto, y ella dice que fue sin presión y sin caricias y yo me tengo que defender de eso" y agregó: "Es muy difícil probar la inocencia de uno en estos casos".

Todavía no hay fecha fija de la elevación a juicio, ante esta situación Jofré aseguró: "Necesito que este proceso se termine, porque me considero inocente, y por que esta situación a mi me perjudica. Por los medios, como por la misma oposición que ha hecho uso de esta situación he sido condenado socialmente".

¿Qué significa abuso sexual simple? El artículo 119 del Código Penal suscribe: "Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción".

Escuchá acá la nota completa