En las cárceles de Mendoza los presos siguen usando celular libremente

El preocupante panorama que enfrenta la ciudadanía de Rosario, Santa Fe, en relación a la creciente escalada de violencia en consecuencia de los crímenes relacionadas al narcotráfico, puso en la mesa de discusión un tema "caliente" en las estrategias de prevención de delitos: el uso de celulares en las cárceles.

Lo que sucede es que la reglamentación decretada durante la pandemia de coronavirus respecto a la emergencia sanitaria en establecimientos penitenciarios sigue vigente hasta diciembre de 2023 y, por ello, las personas privadas de su libertad tienen facilidades para el acceso y uso de teléfonos celulares. Las restricciones sanitarias disminuyen la cantidad de visitas permitidas por parte de familiares- en prepandemia eran cada 7 días y ahora cada 15- y esa es la razón por la cual se otorgó mayor soltura para disponer de teléfonos.

Incluso, existe un reglamento que detalla las condiciones para que los presos puedan disponer de un teléfono. En el mismo se precisan las regulaciones excluyentes, desde la procedencia del dispositivo hasta los plazos de entrega del mismo.

En diálogo con MDZ, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, se refirió a la temática, luego de que a fines de 2022 se llevara adelante una audiencia en la que se resolvió que todo continuase igual hasta diciembre de 2023.

"Cuando resolví la continuidad se dio el mismo marco normativo de la emergencia sanitaria. Esa emergencia se ha ido prorrogando 2 veces y ahora otra vez. Cuando yo hice consultas para ver si había líneas fijas en las cárceles, no había en ninguna (...) En la audiencia no se trajo ninguna estadística por el incremento de delitos con celulares desde adentro de la cárcel. No hay forma de comprobar este supuesto crecimiento que se señala", indicó Sarmiento.

Respecto al reciente comunicado que lanzó la Procuración de la Nación para intimar al Gobierno nacional y lograr que se evite que los reclusos de alto perfil accedan a aparatos de telefonía celular dentro de los penales, Sarmiento subrayó: "El Ministerio Público Fiscal lo convalidó. Me llama la atención que pudiendo no haya recurrido a apelar la prorroga".

También acotó que antes "se había disparado el robo de celulares entre las personas privadas de libertad. Entonces se endureció el ingreso de los celulares (...) Hay un tema que se discute a nivel europeo, pero acá no: las nuevas tecnologías sirven para la reinserción social".

Sobre lo que le compete a la provincia, aseguró: "La realidad en Mendoza es diferente. La narcocriminalidad no es como la de Rosario. No hay un sistema de bandas como ahí (...) También tiene que discutirse la política penitenciaria. En Mendoza en las cárceles estamos con 121% de grado hacinamiento. Tenemos 1.200 personas durmiendo en el piso. Es un crecimiento promedio anual de 300 personas más dentro del sistema. Es una situación muy compleja", dijo y advirtió "la situación en la que podría derivar si sacamos los celulares". El reglamento de aplicación para la autorización a persona privada de libertad del uso de dispositivos móviles. La normativa para ingresar los celulares a la cárcel.

Qué indica el reglamento para usar el celular

En el apartado de condiciones generales para el uso de la telefonía celular, se indica: