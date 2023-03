Alfredo Cornejo presentó a su precandidato en Lavalle y lanzó un dardo contra Roberto Righi

A horas de que venza el plazo para la presentación de listas para las elecciones municipales desdobladas, Cambia Mendoza presentó a su precandidato a intendente de Lavalle. Se trata de Lucas Luppo, actual concejal radical del departamento, quien fue respaldado por el precandidato a gobernador Alfredo Cornejo en un acto realizado este jueves.

Los dirigentes radicales destacaron que la comuna necesita “una renovación” para “terminar con 22 años de poder kirchnerista en el municipio”, haciendo referencia a que el actual intendente peronista Roberto Righi gobierna el departamento desde 2001.

En el encuentro estuvo también presente el diputado provincial Jorge López, oriundo de Lavalle y que en las últimas elecciones había sido el candidato radical a la intendencia. Si bien se barajaba la posibilidad de que se volviera a presentar como precandidato en una interna, finalmente desistió y apoyó la postulación de Luppo.

Asimismo, también tuvo un particular protagonismo en el lanzamiento el partido Libres del Sur, aliado del radicalismo en Cambia Mendoza. El senador provincial, Ernesto Mancinelli, y el subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Verón, fueron los referentes de este espacio que dijeron presente, acompañados por una nutrida militancia.

De hecho, Cornejo resaltó el trabajo en conjunto que se está realizando con Libres del Sur. En este sentido expresó: “Estamos aquí para reafirmar nuestro trabajo de convicciones populares con Libres del Sur que es un miembro pleno, coherente de lo que estamos haciendo en Mendoza por las mayorías populares”.

De esta manera, el precandidato a gobernador sostuvo que “trabajamos en una lista de la mayor unidad posible. Queremos hacer una elección que sea histórica para Lavalle desde el Frente Cambia Mendoza y los necesitamos. Somos una mayoría que quiere progreso individual y social, trabajo genuino, más actividad privada y un buen servicio estatal y público”.

El senador nacional advirtió que en Lavalle “hace 22 años que está la misma persona. Ya están gastados, viejos, enriquecidos, ya es bueno que cambien por un nuevo equipo como este joven abogado Lucas Luppo. Eso es renovación de Lavalle, eso es representar a la juventud, a la que sufre, a la que necesita oportunidades”.

Agregó que “es necesaria una verdadera renovación con compromiso moral, con compromiso social, eso es lo que necesita Lavalle y queremos ofrecérselo”.

Luppo tambien hizo hincapié en la necesidad de renovación al señalar que “esos mismos vienen a presentarse hoy en el 2023 y a decirnos que son la renovación. La renovación en Lavalle son ustedes, esta gente que hoy quiere caminar, comerse la calle para demostrarle no solo a Lavalle, sino a Mendoza, que queremos cambiar. Mendoza quiere continuar con un buen gobierno, el que empezó Alfredo, el que continúa Rodolfo Suarez y el que ahora va a profundizar Cornejo junto con todos nosotros”.

Por su parte, el senador Mancinelli hizo un llamado a los vecinos y vecinas a conformar un Lavalle distinto. “El municipio de Lavalle los tiene de rehén y cuando le van a pedir algo al municipio ante una necesidad si no lo votan, si no están identificados con el peronismo de Lavalle, no les dan nada por más que esté sufriendo”, indicó.

“Es posible un Lavalle distinto. Nosotros nos merecemos eso y por eso queremos llegar al municipio con Lucas, con su juventud que implica transformaciones. Tenemos que animarnos a que se puede construir una cosa distinta. Ese es el rol hoy de Libres del Sur y lo tenemos que hacer de la mano de nuestros amigos de la UCR, del Frente Cambia Mendoza como lo venimos haciendo en la provincia”, agregó el referente local de Libres del Sur.