Peligra la continuidad del oficialismo en la segunda ciudad del interior bonaerense

“Si los muchachos de Héctor Gay no se animan a bajarla a Nidia Moirano se quedan sin el control del municipio y les gana el candidato que lleve Patricia Bullrich”, comenta a MDZ una fuente destacada del PRO bonaerense. La descripción responde a los dolores de cabeza que tiene el oficialismo para intentar retener el manejo de la intendencia de Bahía Blanca, la segunda ciudad más importante del interior de la provincia de Buenos Aires, después de Mar del Plata. Además, es Ciudad cabecera de la Sexta Sección Electoral.

El problema comenzó cuando el actual intendente Héctor Gay decidió no presentarse esta vez a una nueva reelección. “Rápidamente quienes integran la mesa chica del oficialismo bahiense comprendieron que tenían dos problemas. El primero es que no tenían un candidato competitivo y el segundo y más complicado es que se iba a poner firme Nidia Moirano para presentarse ella y que además mide muy mal. Pero es la jefa”, dice un vocero de Juntos por el Cambio de esa ciudad.

Moirano es senadora provincial y, según varias fuentes del PRO, maneja políticamente a la sociedad que viene gobernando Bahia Blanca desde 2015. Han sellado una relación muy estrecha con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. También se sientan a esa mesa el intendente y Santiago Nardelli, quien gracias a las gestiones de Moirano con Santilli logró desembarcar el año pasado en el directorio del Banco Provincia. “Pero al final del día es ella la que tiene la ultima palabra, es audaz y tiene mucha personalidad”, agregan dirigentes de la política local.

Tal es así que trascendió la realización de una cena sin su presencia para analizar el complicado escenario que se les viene frente a las PASO. “La única salida que tenemos es lograr la Y griega y evitar que Patricia tenga un candidato propio para la municipalidad”, cuentan con preocupación. Saben que es muy difícil bajarla a la senadora y tampoco les sobran los candidatos para reemplazarla. Los números que manejan en la intendencia indican que Bullrich le gana a Rodríguez Larreta en Bahia Blanca y a nivel seccional. Frente a ese escenario todo parece indicar que el próximo alcalde será el que vaya en la lista de la presidenta del PRO.

La peor pesadilla es que el bullrichismo y también Cristian Ritondo están negociando para que el candidato a la sucesión de Gay sea Lorenzo Natali. El periodista y legislador provincial fue candidato seccional en la lista de Facundo Manes en el 21 ganando la Sección y perdiendo ajustadamente en Bahia. “A Natali lo durmieron, encima el radicalismo prácticamente no tenía fiscales, así que su boleta no estuvo nunca en el cuarto oscuro”, comenta un dirigente del PJ. Por esta razón es que quienes rodean a Bullrich le insisten que “hacer Y griega en Bahia Blanca no tiene ninguna ventaja y corremos el riesgo dr que nos hagan lo mismo que a Natali, nos van a tirar la boleta”, afirma categóricamente un vocero de ese sector.

Las preocupaciones del oficialismo no terminan ahí. Si en 2021 José Luis Espert sorprendió ganando dos concejales, las perspectivas de Javier Milei tienen muy buen pronóstico en la ciudad y en la Sección. Se cree que podría lograr un senador provincial y entre 4 o 5 concejales solo en Bahia Blanca. Más del 70% de esos votos se fugan de Juntos por el Cambio.