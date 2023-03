Omar De Marchi tildó de malintencionado un comentario de Alfredo Cornejo sobre el PRO

Durante la semana, Alfredo Cornejo precandidato a gobernador por la UCR celebró que el PRO haya oficializado su determinación de integrar el frente oficialista en las elecciones municipales desdobladas, aunque cuestionó que Sebastián Bragagnolo y Álvaro Martínez hayan sido facultados para suscribir eventuales alianzas, dijo que la decisión es "inédita" y habló de incertidumbre dentro de Cambia Mendoza.

Ante eso, Omar De Marchi dio su contestación este miércoles por la noche en la Fiesta de la Cosecha. "Es lo mismo que hizo el radicalismo en su momento con el nombramiento de Evelyn Pérez. Es lo que pasa con todos los partidos, que habilitan a personas para llevar adelante alianzas. No se puede convocar a una asamblea a días antes del cierre", dijo el líder del PRO.

Y aseguró: "Quien haya calificado esto de inédito o no conoce el reglamento electoral o lo hace de mala intención".

"Estamos concentrados en Mendoza, hay que salir de toda la pirotecnia de política interna que no le sirve a los mendocinos y hablar de los problemas reales", indicó De Marchi.

Luego fue consultado sobre cuándo anunciará la ruptura o no de su espacio con Cambia Mendoza y manifestó: "Quizás si o no, otros apuraron los tiempos. Tendríamos que estar hablando de los problemas de la producción, el inicio de clases y los problemas reales de los mendocinos. Pero nos han metido inoportunamente en temas electorales que no queríamos".