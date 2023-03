El Frente de Todos dejará de existir en Mendoza: hacia dónde irá el PJ

Parece un detalle pero no lo es. El Frente de Todos en Mendoza podría pasar a llamarse Frente Elegí, que fue un sello usado en los comicios del 2019 o ser cambiado por otro nombre si es que no se aprueba la propuesta impulsada por un sector del PJ (Partido Justicialista). Se trata del sello que representará a los partidos que junto con el peronismo serán “el oficialismo” en la boleta única que estará en los 7 departamentos que tendrán elecciones primarias (PASO) el 30 de abril y generales el 3 de septiembre. Esta noche vence el plazo en la Justicia electoral para presentar las alianzas de partidos que competirán en los comicios anticipados de San Carlos y las 6 comunas gobernadas por el PJ: San Rafael, Maipú, Lavalle, Santa Rosa, Tunuyán y La Paz.

La discusión, como anticipó MDZ, viene dándose desde días antes de los feriados de Carnaval, impulsada por los intendentes no kirchneristas que como estrategia electoral apuestan a cambiar el nombre al frente que está identificado principalmente con el kirchnerismo y reflotar posiblemente una denominación que usaron en la elección ejecutiva (se eligió gobernador e intendentes además de legisladores y concejales) de 2019. Durante el día, habrá dos reuniones definitorias: una con los precandidatos y otra con los intendentes que en el caso de quienes tienen reelección son las mismas personas. Aparentemente la determinación de cambiar el nombre estaría firme y todo indicaría que podría ser “Frente Elegí” aunque no se descartan otras propuestas que están en danza.

Hay que tener en cuenta, además, que el PJ tiene partidos aliados y por lo tanto debe discutir con referentes de esas agrupaciones cómo figurarán esta noche cuando presenten los papeles ante la Justicia Electoral. Porque además, el frente cambiará de nombre pero no de integración partidaria. Firmarán la alianza junto al PJ los socios con los que ha venido compartiendo espacio en los últimos comicios: Protectora, Partido de la Victoria, Unidad Popular, Partido Intransigente, Partido Comunista, Nuevo Encuentro, Kolina, PTP, Forja, Proyecto Sur y Frente Renovador que son las fuerzas políticas que vienen siendo parte del frente durante los últimos comicios.

Una vez presentada ante la Justicia la conformación partidaria, volverá a correr otro reloj: hasta el 11 de marzo tienen tiempo las alianzas para llevar al organismo electoral los listados de precandidatos a intendente y concejales para participar de las elecciones anticipadas. En el caso del PJ, ya están todos los aspirantes a la intendencia elegidos, salvo uno. En La Paz irá por la reelección Fernando Ubieta, y lo mismo ocurrirá con Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Matías Stevanato (Maipú). En Tunuyán Emir Andraos (acompañado como precandidato a concejal por el intendente actual Martín Aveiro); en San Rafael Omar Félix (ex intendente y hermano del actual jefe comunal, aunque aún no ha sido anunciado oficialmente). Es posible que está semana esté la definición en Lavalle donde el intendente Roberto Righi no tiene reelección, pero todavía no ha develado quién será el elegido.