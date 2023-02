Yamil Santoro explicó su problema legal con Carlos Maslatón y le hizo borrar un tuit en vivo

El referente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, reveló la situación crítica que atravesó con el abogado Carlos Maslatón en diálogo con MDZ. El expuntero político de Javier Milei le atribuyó el apodo de "valijero" y mucha gente comenzó a asociar el término con la persona.

Yamil Santoro profundizó sobre la cuestión y contó que se vio obligado a actuar de manera judicial para reponer el daño recibido: "Tuvimos una controversia judicial por este tema. Fuimos a mediación. Se acordaron determinados puntos y se cumplieron. De hecho, nobleza obliga, Carlos cumplió".

El político liberal -en medio de la entrevista, 18:20 exactamente- le hizo borrar un tuit en vivo a Carlos Maslatón. El texto lo denominaba como "valijero". Éste luego aclaró: "Estamos bien y le deseo mucha suerte en La Libertad Avanza. De hecho, siempre lo rescato. Si bien estoy en desacuerdo con muchos de sus diagnósticos, Carlos es una persona brillante y me formé políticamente con él".

- Te voy a nombrar un personaje conocido para vos: Carlos Maslatón. Te acusó en reiteradas ocasiones de valijero. Aquí leo un tuit del 2021 sobre una discusión que venían teniendo porque Carlos decía que Ricardo López Murphy era y siempre será radical. Le respondiste y te dijo: “Valija, te conozco desde 2011. Tu inmoralidad no tiene límites”. ¿A qué remite esto?

- ¿Sigue vigente el tuit? ¿Lo buscamos ahora mismo y lo encontramos? Te explico porqué. Tuvimos una controversia judicial por este tema. De hecho, borró todos los tuits en los que me acusaba de esto porque no había ningún fundamento. Ahora lo busco. Esto es en vivo. Si está se lo hacemos borrar. Se borraron todos los tuits a raíz de esta situación. Era mentira. No es muy difícil. Carlos tiene la gran habilidad de inventar apodos que suelen prender. Lo conozco y tengo buena relación con él. Cuando arrancó con esta joda me chupaba un huevo. Me lo tomaba como una humorada que no tenía trascendencia. Me arrancó a pasar que mucha gente sin conocerme creía que lo que decía Maslatón era cierto. Había trabajado muchos años con Carlos y sabía la cosas que podía llegar a decir.



- Acá está el tuit. Si querés mostralo a cámara.

- Se lo voy a mandar en este solemne acto a Carlos. A ver si logramos la borrada en vivo. Acto de rectificación y validación. Así que nada, en la práctica no hay asidero, fue una chicana pasada en la que creo que cometió el error de no ponerle un límite y de no confrontarlo previamente. Terminó pasando que un montón de personas que no me conocen y no tienen idea de mi praxis política genuina adoptaron una idea o criterio que no sólo no se sustenta sino que además va bastante a contramano de la forma en la que realmente laburamos. La crítica que tengo dentro del sistema político, por lo menos de varios amigos míos, es que con la posición que nosotros tenemos en la Legislatura tendríamos que ser millonarios; si fuera una cuestión de valijear.



- ¿Lo resolvieron bien entonces?

- Sí, fuimos a mediación. Se acordaron determinados puntos y se cumplieron. De hecho, nobleza obliga, Carlos cumplió. Ahí me respondió "listo fijáte". Muestro el borrado ao vivo. El tuit se eliminó. Estamos bien y le deseo mucha suerte en La Libertad Avanza. De hecho, siempre lo rescato. Si bien estoy en desacuerdo con muchos de sus diagnósticos, Carlos es una persona brillante y me formé políticamente con él. Lo respeto enormemente. Por eso también me rompió las pelotas su apodo. Me generó un daño. Cuando lo hablé después con él, más allá de la cuestión judicial, tomamos un café y noté que no fue consciente del daño que me generó ni creo que fue intencional.



- ¿Crees que fue una especie de juego para él?

- Termina siendo algo más lúdico. Tiene que ver con su forma de manejarse que le funcionó y nadie le paró el carro. Quizás fallé yo en no levantar el teléfono en pos de la relación y de la buena fe de decirle "che, Carlos, la verdad es que me estás jodiendo, pará un poco". Probablemente hubiera parado. La cuestión de haber ido por la vía judicial fue una sobrerreacción.