Juicio político: el oficialismo, más cerca de aprobar la admisibilidad

Los representantes del bloque del Frente de Todos (FdT) en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados propusieron una resolución por la cual solicitan admitir proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema por los 14 expedientes que se tramitan en la misma.



En el escrito de 12 páginas leído por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, se enumeraron los 14 expedientes que "solicitan el juicio político respecto de los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ministros Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones".



"Los catorce pedidos promovidos acumulan más de sesenta hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales", apunta el texto.



El escrito indica también que "el tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático".



Esta propuesta de resolución administrativa elaborada por el FdT será puesta a consideración de la comisión sobre el final de la reunión luego de que el interbloque Federal y Juntos por el Cambio expongan los fundamentos de las suyas.

La resolución

Interbloque Federal propuso rechazar el pedido

El presidente del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, propuso hoy ante la comisión de Juicio Político que no se admitan los 14 expedientes a través de los cuales se propicia ese proceso a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Rodríguez es el único representante de la comisión que no forma parte de ninguno de los dos espacios mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y su posición no incide en la resolución que se adopte, ya que el oficialismo ostenta mayoría en la composición del cuerpo de trabajo (16 sobre 31).



Tras advertir sobre algunas cuestiones relacionadas con los tiempos que se manejan en la comisión y sobre "el temperamento que el oficialismo pretende darle al proceso", Rodríguez justificó su propuesta de rechazo.



“Del análisis de los catorce expedientes no surgen elementos para afirmar que se configure, en ninguno de ellos, alguna de las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional, lo que significa que no existen motivos fundados para proceder a la apertura de sumarios de investigación en los términos del artículo 9 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados de la Nación”, señaló en su escrito.



El legislador nacional propuso que “al no verificarse evidencias notorias ni causales graves para la procedencia del Juicio Político, corresponde que la Presidencia de la Comisión pase los catorce expedientes mencionados al plenario de la Comisión para emitir dictamen, tal como lo exige el artículo 10 del Reglamento Interno”.