Yamil Santoro: "Competimos dentro de Juntos por el Cambio porque Javier Milei arrugó"

El miembro de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, dialogó con MDZ respecto a su historia y el desarrollo que atraviesa el partido de cara a las próximas elecciones. El abogado detalló su paso por Unión por la Libertad con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y reveló cómo llegó al diputado nacional, Ricardo López Murphy.

El dirigente opositor definió al legislador liberal como "la persona más seria dentro del universo político-liberal" y advirtió lo siguiente: "Es de los últimos estadistas vivos y es una persona que genuinamente piensa qué es lo que le conviene al país. No es una persona que esté en la especulación electoral o en la búsqueda del cargo".

Yamil Santoro criticó el accionar del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, respecto a la interna propuesta con Ricardo López Murphy previo a las elecciones pasadas: "Competimos en Juntos por el Cambio porque Milei se cagó. Es lo mismo que le pasa ahora con Carlos Maslatón. Hay un problema real que es que no está dispuesto a validar su liderazgo en un esquema competitivo. No se me ocurre nada menos liberal que una persona que no está dispuesta a competir".

- ¿Cómo definirías tu rol dentro de Republicanos Unidos?

- Hay varias funciones que se combinan en el rol que ocupo. Uno, de apoderado; siempre es un honor llevar la estrategia jurídica y judicial del partido. Durante bastante tiempo tuve el rol de jefe de campañas múltiples y hoy estoy trabajando como jefe de campaña de Roberto García Moritán. Así que podríamos decir algo más macro que excede las candidaturas particulares de los estrategas del partido. También como dirigente. Me toca administrar, gobernar, manejar un montón de tareas como capitanear la campaña hasta liderar otros equipos de trabajo. En ese marco creo que un poco juego de comodín.



- ¿Cómo le explicarías tu recorrido político a alguien que no te conoce?

- Arranqué hace muchos años tocando el piano en la Iglesia evangélica. Un día me convocaron a participar en un espacio que se llamaba Valores para mí País que estaba liderado por Cynthia Hotton. No me convenció y me terminé corriendo de eso. Más adelante me convocaron a la fundación del Partido Liberal. Luego he devenido en el Partido Liberal Libertario en el 2009. Fui uno de los fundadores del PLL y en 2012 me fui de ahí porque se había vuelto demasiado anarco-capitalista. Quedé un par de años suelto y me vinculé con la organización de los cacerolazos. Ahí aparecí sindicado por el Gobierno como uno de los caceroleros.



- ¿Cómo siguió desarrollándose el proceso?

- En 2013 coincido en un viaje con Carlos Maslatón y Patricia Bullrich y a la vuelta de éste me meto con Carlos en Unión por Todos; después fue Unión por la Libertad que fue el partido que tenía Bullrich previo a su fusión con el PRO. Entré con la promesa de internas libres y me cagaron. Ante la falta de éstas, en el 2013, Carlos me dice de presentar una lista liberal y decir lo que se nos cante con Alberto Rodríguez Saá. Presentamos una lista dentro de lo que fue la candidatura de Alberto a senador. Hicimos cualquier cosa y salimos segundos. Luego de la elección volvimos con Patricia y mucha gente nos puteó. En 2015 pasó lo mismo, me bloquearon la interna, y en 2017 también.



- Dos bloqueadas de interna consecutivas.

- A fines del 2017 me llega la noticia de que Patricia estaba negociando fusionar el partido con el PRO. A lo que me junto y le digo: "Patricia, si hubiera querido ser afiliado al PRO, me hubiera afiliado al PRO. No quiero afiliarme y creo que Argentina necesita un partido liberal. Si fusionas, me voy y fundo otra cosa". Así fue que en 2018, lanzo Mejorar que fue el primero de los partidos que dio lugar a Republicanos Unidos.

El referente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro.

- ¿Cómo fue trabajar con Patricia Bullrich?

- Una experiencia muy interesante. Patricia es una mina muy laburadora. Se lo reconozco siempre y aparte es muy hábil para detectar las habilidades políticas. En mi experiencia, tiene un vicio respecto a que tiende a rodearse de un equipo que en vez de elevarla y ser mejores que ella, tienen una relación de dependencia. Prioriza la gente más obediente por sobre la que le agrega valor, que es más cara, y eso ha sido una constante; hoy en día sigue replicando ese modelo. Es muy complejo para escalarlo. Si tu círculo de toma de decisiones está rodeado por gente que busca satisfacerte a vos antes que decirte verdades incómodas, ese modelo de diario de Yrigoyen es complejo. Fue una experiencia formativa igualmente.



- ¿Qué significa Ricardo López Murphy en tu vida?

- Veo en Ricardo una persona que tiene esta suerte de peso en la cuestión pública. Siente los problemas del país y las necesidades productivas como una carga personal. Como hombre de la política, le interesa resolver. Es de los últimos estadistas vivos y es una persona que genuinamente piensa qué es lo que le conviene al país. No es una persona que esté en la especulación electoral o en la búsqueda del cargo. Es uno de los liderazgos positivos más importantes en términos de políticas de Estado de la República Argentina. En términos personales, es un socio. Nos juntamos para fundar un partido político.



- ¿Cómo definirías su lugar en el liberalismo argentino?

- Es la persona más seria dentro del universo político-liberal. Combina un profundo conocimiento técnico, una convicción de ideas, un track récord impecable haciendo toda la vida lo mismo y creo además que es una persona entregada a su rol público. Esa generosidad es increíble. Es un tipo que no necesita meterse en la política para hacer guita. En el sector privado le fue muy bien. De hecho, hoy está atravesando un momento personal que haría que la mayoría de nosotros cuelgue los botines. A mí me genera profunda admiración. Hoy la ciudadanía se lo reconoce: es una de las personas con mejor imagen positiva del país. Lo que me gustaría es que acepte el desafío de ser candidato a presidente. Ni siquiera te lo digo por los votos, sino porque es una influencia como líder dentro de la discusión pública que sería tremendamente positiva. Pondría a la agenda que importa sobre la mesa.

El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.

- ¿Potenciás la candidatura de Ricardo López Murphy para presidente?

- A mí me encantaría que haya un candidato liberal a presidente. Creo que dentro de los liberales, Ricardo es el mejor perfil para ser candidato a presidente.



- ¿No para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

- Creo que también sería un gran candidato a jefe de Gobierno. Pero primero para CABA tenemos otro gran candidato que es Roberto García Moritán. Más allá de si puede ser o no candidato para CABA creo que la diferencia que Ricardo puede hacer en la discusión nacional es única, no veo que lo pueda hacer otro.



- El sector de Javier Milei los catalogó de traidores y de ‘falsos liberales’ por competir dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu posición respecto a eso?

- Competimos en Juntos por el Cambio porque Milei se cagó. No hay mucha vuelta con esto. Me hago cargo habiendo sido la persona que estuvo en la mesa de negociación tratando de generar una PASO, una interna entre Javier Milei y Ricardo López Murphy, y Milei se cagó.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

- ¿Esa es tu definición de él?

- Milei se cagó. Es un dato de la realidad. Es lo mismo que le pasa ahora con Carlos Maslatón. Hay un problema real que es que no está dispuesto a validar su liderazgo en un esquema competitivo. No se me ocurre nada menos liberal que una persona que no está dispuesta a competir. El ethos del liberalismo llega a definir que los votantes elijan. Aparte, es cerrarse a la competencia para después terminar armando listas corporativamente; es falso liberalismo. Creo más en los liberales que compiten que los que no. Republicanos Unidos es el único partido liberal que tiene internas abiertas. Somos los únicos que podemos cumplir los checks del liberalismo. Fuimos los únicos que logramos bajar impuestos y el gasto. Fuimos el bloque más eficiente en la Legislatura porteña. ¿Cuántos aprobó el bloque de Milei? Cero. ¿Republicanos Unidos? Nueve.



- ¿Qué le dirías a Javier Milei?

- Que piense muy bien cuál es el legado que quiere dejar en Argentina. Creo que hizo una enorme contribución a la batalla cultural, a convocar a miles de personas al ethos de la libertad pero que las ideas no son autovalentes. No valen por sí mismas. Hay que combinar, en la política, los principios y la estrategia. Si uno no se hace cargo de las consecuencias de la propias reacciones, termina cayendo en la banalidad del mal. Uno puede ser funcional a algo antitético a lo que uno cree sin tener la intención de serlo. Muchas de las cosas que Javier representa, y hace poco Tetaz planteó el problema en la provincia de Buenos Aires, muestra como si Javier Milei no es inteligente o generoso con la Argentina puede terminar legándonos kirchnerismo a pesar de estar hablándonos de liberalismo.