El explosivo cruce entre Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta

El diputado de La Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, criticó las ideas económicas del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El economista liberal expresó que "deja claro que no es apto en economía" y que "habla de crecimiento sin tener la menor idea sobre la base del mismo. Y que, como socialdemócrata, cree que los problemas fiscales se arreglan creciendo más para que crezca la recaudación y sin tocar el robo de la política con el gasto público. La receta del fracaso argentino".

Horacio Rodríguez Larreta habló sobre el plan de la primera oposición respecto a la economía en caso de ganar las elecciones de este año. "La última manera de terminar con el problema de los múltiples dólares es con más dólares. Eso se logra exportando. Hoy tenemos con qué. No es necesario cambiar la moneda, es una herramienta. No es lo importante del plan. Lo importante es que la Argentina vuelva a crecer", expresó el funcionario.

El mandatario porteño profundizó: "Si logramos que crezca, lo menos importante es cuál es el instrumento macroeconómico cambiario. Tenés que tener la integralidad dentro de lo cual tenes el instrumento. La dolarización me suena a solución mágica. Como si dolarizar solucionara todo. No podés equiparar con una inflación del 100%. Si la Argentina no crece y no exporta más no hay receta cambiaria para solucionarlo".

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Javier Milei citó las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta y comenzó aludiendo a que "deja claro que no es apto en economía y que "respecto a la dolarización arranca con una falacia por descalificación (una suerte de ad hominem) y después cae en la falacia ad populum. Si fuera por eso, parados en 1813 según HRL habría que seguir con la esclavitud".

"En primer lugar, eliminar el BCRA es un argumento moral porque robar está mal. La inflación es un delito que favorece a los políticos y perjudica al privado. Además impacta de modo negativo en el sistema de precios por lo que castiga a la inversión, la PMgL y al salario real", agregó.

"Esto hace que la inflación le pegue con más fuerza a los que menos tienen por dos vías. Una por la regresividad del impuesto inflacionario resultado de la dinámica del efecto Hume-Cantillón. Por otro lado, lo pagan con menores salarios y/o menos puestos de trabajo por no invertir. Respecto a la cuestión técnica, al margen que hay varios países que cedieron su moneda como Ecuador, Panamá, lo hecho por la CEE o por la caja de conversión de Hong Kong, aún si no hubiera ninguno desecharlo por ello es una falacia ad populum. Por ende un razonamiento inválido", continuó.

A su vez, en esos países hay menor inflación, por lo que podemos entonces inferir que a @horaciorlarreta le gusta robarle a los argentinos el fruto de su trabajo, no sólo vía mayores impuestos, mayor deuda sino también vía emisión monetaria (obvio dado lo que le gusta gastar). — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2023

Javier Milei luego destacó que "a su vez, en esos países hay menor inflación, por lo que podemos entonces inferir que a Larreta le gusta robarle a los argentinos el fruto de su trabajo, no sólo vía mayores impuestos, mayor deuda sino también vía emisión monetaria (obvio dado lo que le gusta gastar)".

"Al respecto, puede que para él, la inflación no tenga que ver con la emisión monetaria. Pareciera que no conoce la historia económica argentina, en especial luego de 1935 cuando se creó el BCRA por 40 años, y que salvo en Convertibilidad nos reventó a inflación", expresó.

El economista liberal sumó: "A su vez, comete otro ERROR enorme con decir que el problema de los múltiples dólares se arregla con más dólares. Parece que con tanta experiencia en el tema desconoce que los tipos de cambios múltiples surgen por la existencia de restricciones no por falta de dólares".

"De hecho este error es tan grosero que da vergüenza ajena. Esto es, en el país justamente no faltan dólares (se han liquidado niveles elevadísimos) sino que lo que sobran son pesos. Por lo tanto, tal como he señalado en varias oportunidades, aquí HRL repite los argumentos K", sentenció.

Por otra parte, señala que los problemas de Argentina se arreglan con crecimiento y exportaciones. Una clara referencia al export led growth, aunque dado su precario pensamiento se lo ve como una suerte de modelo de dos brechas (nunca habla del fisco) con pretensiones indevidas. — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2023

Javier Milei desarrolló: "Por otra parte, señala que los problemas de Argentina se arreglan con crecimiento y exportaciones. Una clara referencia al export led growth, aunque dado su precario pensamiento se lo ve como una suerte de modelo de dos brechas (nunca habla del fisco) con pretensiones indebidas".

"Por ende, habla de crecimiento sin tener la menor idea sobre la base del mismo y como socialdemócrata cree que los problemas fiscales se arreglan creciendo más para que crezca la recaudación y sin tocar el robo de la política con el gasto público. La receta del fracaso argentino", agregó.

El candidato presidencial por el liberalismo concluyó: "Si a esto le sumamos sus frases sobre monopolios como causantes de la inflación, su pasión keynesiana por la obra pública, su precaria visión sobre el campo y muy especialmente por su desprecio a la LIBERTAD, podemos decir que es un colectivista liberticida que arruinará al País".