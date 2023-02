La decisión de La Cámpora para frenar un frente del PJ con De Marchi

Los intendentes del PJ que no son kirchneristas –como el de San Rafael, Emir Félix; el de Lavalle, Roberto Righi, y el de Maipú, Matías Stevanato- tienen “incipientes conversaciones” con el candidato a gobernador del PRO Omar De Marchi. Para algunos dirigentes de peso que participan de los intercambios, y que fueron consultados por MDZ, esas charlas no están para nada avanzadas y aseguran que no desembocarán en un frente electoral con el exintendente de Luján como se rumorea.

Abriendo el paragüas, el sector del PJ que es kirchnerista -que integra La Cámpora y Unidad Ciudadana- salió el fin de semana a contraatacar públicamente (por Twitter) por una foto que Félix se sacó con De Marchi en la Fiesta de la Vendimia de San Rafael, pero planea ir por más: frenará a través de mecanismos institucionales la posibilidad de que los intendentes usen el sello del PJ si se van con el líder del PRO.

“Hay que prestar atención a la relación entre los intendentes y De Marchi”, repitió muchas veces durante el año pasado un peronista con poder de decisión. A falta de un candidato a gobernador propio -Martín Hinojosa, el presidente del Instituto Nacional de la Vitivinicultura que se lanzó los últimos días de 2022 no suma adeptos-, el actual legislador aparece como un posible postulante que podría aglutinar a diferentes partidos detrás -siempre y cuando deje el Frente Cambia Mendoza-, entre los que se encuentran los jefes comunales del PJ. De esta manera, según hacen cuentas entre los dirigentes, esperan sumar puntos y ser un candidato competitivo para enfrentar al aspirante del oficialismo: el exgobernador Alfredo Cornejo, quien ya fue lanzado oficialmente por Rodolfo Suarez.

Las charlas entre el líder del PRO y los jefes comunales existen. Hay llamados, dicen. Pero la gran duda está entre los referentes de ese mismo espacio es si los intendentes peronistas serán capaces de poner sus nombres en el proyecto de De Marchi. Esto es, ser candidatos de la estructura que lidera. Por eso, es difícil asegurar que prosperarán estos diálogos. Mientras crecen las especulaciones al respecto, el kirchnerismo se niega a respaldar un frente liderado por el líder del PRO y contraataca. El domingo pasado con declaraciones en redes contra la foto de Félix y para adelante con una decisión entre manos: condicionar a los intendentes a que si se quieren ir con De Marchi, deberán crear otro sello y no podrán usar el del PJ.

Planean esta movida porque el kirchnerismo tiene el poder sobre las instituciones partidarias: la presidenta del partido es la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis, quien pertenece a Unidad Ciudadana, y en el Congreso partidario tienen mayoría. “Si avanzan en un frente con De Marchi, ocurrirá lo mismo que pasó en 2007, cuando hubo peronistas que apoyaron la Concertación y llevaron a César Biffi como candidato a gobernador y otros que decidieron quedarse con el PJ y postular a Celso Jaque quien finalmente fue elegido”, sostuvo un peronista con larga trayectoria dentro del partido.

“No hay acuerdo, ni borrador de acuerdo, ni conversaciones explícitas de acuerdo, sólo buenos gestos”, sostienen fuentes cercanas a los intendentes. “La Cámpora exagera los movimientos para exponerlos y vedar cualquier posibilidad”, acusan desde las filas de los jefes comunales. Los días son frenéticos pero se estima que en las próximas semanas se conocerá finalmente si la posibilidad de armar un frente con De Marchi se concreta o si se toma otro camino. Algunos se ilusionan con que Righi o Félix sean los candidatos a gobernador y hasta se animan a hablar de la unidad del peronismo detrás de alguno de ellos. Mientras están en danza esos nombres, hay una realidad concreta: los municipios peronistas adelantaron las elecciones y todos- sin diferencia de sector político- priorizarán sus territorios.