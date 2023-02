El dilema Milei y el temor que genera en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos

Todas las encuestas que circulan de cara a las elecciones presidenciales de 2023 le otorgan a Javier Milei un piso de 15% en intención de voto, lo cual comienza a preocupar a dirigentes tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos. Ambas coaliciones no saben bien cómo abordar el dilema Milei y no terminan de comprender lo que genera el diputado libertario entre los jóvenes. Ante esta situación se enfrentan a una peculiar disyuntiva: ¿es mejor seducirlo o confrontarlo?

En JxC algunos optan por intentar seducirlo y llegar a un acuerdo, al menos en la provincia de Buenos Aires, para así evitar que Axel Kicillof sea reelecto como gobernador. En este sentido se han expresado la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz. Sin embargo, Milei descartó de plano la posibilidad de un acuerdo y arremetió en duros términos contra los integrantes de JxC, a quienes calificó como un “rejunte de miserables arrastrados por un cargo” dejando en offside a quienes impulsaban el acercamiento.

Otros integrantes de JxC prefieren confrontar abiertamente con el diputado libertario. Es el caso del gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, quien no dudó en comparar el discurso de Milei con el de Adolf Hitler, pero sin mencionarlo para evitar una demanda del economista, quien suele accionar legalmente contra quienes lo emparentan con el nazismo.

“Hitler también decía esto: ‘El gobierno alemán nos ha quitado la libertad’, ´seamos libres´, ´voy a resolver de un plumazo la inflación´, ‘hay que terminar con la casta política´”, fue la polémica comparación que realizó Morales, quien de esta manera se sumó a Elisa Carrió y Carolina Losada, quienes habían criticado a Milei por ser “funcional al kirchnerismo”.

Mientras en JxC algunos intentan seducirlo y otros lo enfrentan, el abogado Carlos Maslatón, quien en algún momento fue parte del entorno del diputado libertario, denunció un supuesto acuerdo con Patricia Bullrich, quien, según sus palabras, estaría convenciendo a Milei de bajarse de las próximas elecciones.

Carlos Maslatón denunció el avance de un acuerdo entre Javier Milei y Patricia Bullrich

“Atención, en estas horas hay gran desesperación en la troika stalinista de Milei, Karina Milei y Kikuchi. Saben que se desenmascarará en breve la truchada de su armado, no tienen nada. A Milei le falta un tornillo y está siendo tentado por Patricia Bullrich para bajarse”, escribió el sábado Maslatón en su cuenta de Twitter.

El ex “puntero político” de Milei agregó: “Aviso ahora a toda la militancia, del oficialismo y de la oposición. No debemos permitir que entregue al enemigo macriísta a nuestro movimiento liberal. Todos en alerta y en sus puestos. Milei no puede vendernos ni dejarnos en banda. Mucho cuidado, hay peligro general”.

Las afirmaciones de Maslatón apuntan a la buena relación que mantiene Milei con Bullrich y con el expresidente Mauricio Macri, quien parece ejercer una fuerte influencia en el diputado libertario. Tal es así que algunos sostienen que una candidatura de Macri podría destrabar el acuerdo y que Milei “no jugaría” y le brindaría su apoyo de algún u otro modo. Javier Milei tendrá un rol clave en las elecciones

En el Frente de Todos tampoco saben muy bien cómo abordar el dilema Milei. Si bien evitan confrontar con él porque creen que le quita mayor caudal de votos a JxC, lo miran de reojo porque también ha comenzado a sumar potenciales votantes entre kirchneristas/peronistas desencantados que ven cómo sus sueldos pierden poder adquisitivo año tras año.

El coqueteo de Milei con Bullrich y Macri también preocupa en la coalición oficialista a raíz de que algunos encuestadores consideran que un acuerdo entre este sector de JxC y los libertarios podría asegurarle un triunfo en primera vuelta a la oposición, aunque es difícil imaginar cómo podría funcionar sin romper con el radicalismo y la Coalición Cívica, los blancos preferidos del economista.

Lo cierto es que Milei se mantiene expectante y con su piso electoral del 15% sin dudas tendrá un rol clave en las elecciones presidenciales que se avecinan. Si bien su armado nacional genera más dudas que certezas, en JxC y en el Frente de Todos aún no encuentran la manera de neutralizar su crecimiento, que siguen de cerca con mucha preocupación.