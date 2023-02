La foto de Félix y De Marchi que inquieta

La política mendocina está en proceso de eclosión. Hay charlas, rosca, diálogo y hasta la posibilidad de que surjan nuevas alianzas explícitas y apoyos implícitos. La clave para el 2023 es qué hará Omar De Marchi, quien tiene los lazos políticos rotos con el radicalismo dentro de Cambia Mendoza, particularmente con Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. El lujanino tiene diálogo con muchos sectores que van desde Javier Milei hasta peronistas no kirchneristas. En ese contexto hubo un encuentro que inquieta: De Marchi se abrazó en San Rafael con Emir Félix.

El contexto era propicio para los gestos, pues la Fiesta de la Vendimia departamental es un lugar común. Pero hasta ahora en ninguno de los festejos departamentales hubo rosca política. De Marchi y Félix no tuvieron problemas en estar juntos, a pesar del ruido interno que pueda causar. En realidad el líder del Pro ha tenido aceitados contactos con varios intendentes del peronismo. Esto ni implica que haya un acuerdo de manera lineal. Pero algunos de ellos ven con buenos ojos la idea de De Marchi para romper Cambia Mendoza y armar una alternativa distinta.

TRADICIÓN MENDOCINA uD83CuDF47



Ahora en la vendimia de San Rafael, disfrutando junto a muchísimos mendocinos de lo que nos hace únicos y demuestra la riqueza que tiene nuestra provincia. ¡La energía que se vive acá es increíble! pic.twitter.com/KKZg1Yr7Nq — Omar De Marchi (@omardemarchi) February 5, 2023

"Me gusta lo que está haciendo De Marchi, tengo diálogo con él", dijo hace unos días un referente peronista. El diputado nacional aún no termina de definir si romperá con el radicalismo para crear un nuevo frente y competir por la gobernación. Pero lo que es seguro es la ruptura de vínculos con los líderes de ese partido. Tuvo señales de varios partidos chicos y también peronistas no kirchneristas. Aunque, claro, si De Marchi rompe también se abre un nuevo escenario para el peronismo, que sueña con dividir los votos y tener alguna posibilidad de ser competitivo, aunque sea por problemas ajenos.

De Marchi publicó la foto con un posteo general, haciendo alusión a la tradición vendimial. Pero en política nada es ingenuo y no deja de ser un gesto.