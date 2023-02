De Marchi desestimó el ultimátum de la UCR por las candidaturas y puso fecha para decidir si rompe con Cambia Mendoza

Omar de Marchi, diputado nacional por Mendoza, hizo referencia nuevamente a la interna que se vive en Cambia Mendoza. Si bien en esta ocasión bajó un poco la espuma tras varios cruces con Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, el referente del PRO dijo que "las fechas límites las pone la ley, no las personas" y habló del ultimátum que puso la UCR para definir si se va o se queda en Cambia Mendoza.

"Para definir acuerdos o no acuerdos, los plazos los pone la ley. No las personas. Y tampoco es que me intiman a mí, sino que en mi caso funcionamos como equipo. Y llegado el caso veremos con mi equipo donde creemos o por donde creemos que tenemos que caminar para que Mendoza recupere la potencia que tiene que tener", dijo De Marchi en diálogo con los medios en Malargüe.

Y agregó: "Hay plazo hasta el mes de abril. La fecha es el 12 de abril y allí es donde se van a oficializar los frentes electorales asique todavía queda mucho para discutir. Lo que quiero dejar en claro es que cualquier frente político no tiene que estar construido en base a las cuestiones personales, sino a ideas y planes sobre lo que necesita la provincia para el año que viene. Estamos concentrados en eso, presentamos nuestro programa con cuatro ejes clave y Mendoza necesita ponerle más potencia a algunas cosas".

"Hace muchos años viene esto. No es un problema de este Gobierno, pero Mendoza viene perdiendo a manos de nuestros vecinos como San Luis, Neuquén, de San Juan. La Pampa nos viene frenando obras. Llegado el momento (12 de abril) coincidiremos o no y veremos qué pasa con la construcción política del 2024", sostuvo el legislador nacional.

Desde el radicalismo mendocino, hace semanas establecieron, junto a otros partidos que integran Cambia Mendoza, la fecha del 15 de enero como límite para definir fórmulas, candidaturas y rupturas (o no) dentro del frente oficialista. "Hemos puesto como fecha final el día 15 de febrero para cada uno de los partidos que integra el frente, hay que darle certeza a la ciudadanía", había dicho en su momento Tadeo García Zalazar al encabezar una cumbre de Cambia Mendoza.