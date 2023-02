La detención de Jones Huala: ¿delincuente en Chile, inocente en Argentina?

Jones Huala quedó detenido a la espera del trámite de extradición para remitirlo hacia Chile, donde se encontraba prófugo de la justicia hacía ya un tiempo, luego de que el mismo se fugara cuando le revocaron la libertad condicional a la cual había accedido. A partir de allí ya no fue encontrado, apareciendo ahora escondido en nuestro país. Desde el punto de vista legal, el trámite de extradición básicamente es una entrega de una persona por parte de las autoridades de un estado a las de otro que lo reclama jurídicamente.

En este caso, Chile reclama al condenado, en función que este tiene una pena que continuar cumpliendo. Existe un tratado firmado entre Argentina y Chile sobre traslado de nacionales condenados y cumplimiento de sentencias penales y, existe una ley de extradición nacional que establece el proceso judicial para tal efecto. Un juez analiza ese pedido de extradición controlando la

detención entre otros aspectos formales. Ahora bien, para decírtelo en términos que no son jurídicos, pero que te invito a pensar.

Extraditar una persona condenada implica que la persona es un delincuente en otro país y lo que hace en este caso Argentina es colaborar para que esa persona cumpla esa pena en Chile. Pero pienso en lo siguiente, ¿Pero Jones Huala es un “delincuente” en Chile, inocente en Argentina? (digo delincuente porque está condenado allá). Recordemos que esta persona desde que dejó su actividad urbana como flogger en Buenos Aires dedico su vida a la lucha RAM y, junto con los integrantes de este grupo, han desconocido al estado argentino, incitando constantemente a la “liberación” por medios terroristas y ha procedido a realizar actos de vandalismo en la Patagonia, que fueron motivo de denuncias que tramitan, entre otros, en la justicia federal.

Para que pueda llevarse adelante un proceso judicial, juzgarlo y si se comprueba el hecho condenarlo el principio es que la persona debe estar presente durante el proceso para poder ejercer su defensa técnica. SI la persona no está (por ej. cuando se fuga o está en otro lugar), el proceso no se puede hacer. Extraditarlo implica que estas investigaciones que hay en argentina que lo tienen como

imputado (aun con el principio de inocencia que rige) no podrán pasar a etapas de juzgamiento y dichas investigaciones se diluirán con el tiempo, lo cual es un mal mensaje muy malo a mi entender contra estos grupos terroristas.

De allí la pregunta del título. Pienso que, como protector del estado de derecho en Argentina, no sería una mala señal que el proceso se cumpla. Que no solo el mensaje de nuestro país sea el mirar la acción de Chile en cuanto a la extradición y no ver que hacen nuestros tribunales federales. Luego sí, si lo condenan, que Argentina y Chile resuelva donde cumple la condena. Si muchos dirán, prefiero sacarlo del país y que se vaya a otro país a cumplir la pena y lo entiendo desde el punto de vista de la opinión pública y sentido común. Pero desde el punto de vista legal, la situación es distinta y no dejo de preguntármelo.

*Damián Torres, abogado penalista, autor de los libros “Cuando salvar vidas se convirtió en delito” y “El derecho a decir no”. @datorresok