Un escritor chileno defenestró a los peronistas y destacó a Javier Milei

El escritor chileno Axel Kaiser realizó un análisis duro de la sociedad argentina. El académico definió al movimiento peronista como fascista y lo señaló como el mayor responsable de la decadencia argentina. "El peronismo destruye la fe de los individuos en su capacidad de salir adelante", destacó.

Durante la charla, Kaiser habló del pasado argentino como uno de los mayores auges latinoamericanos: "La gente de Europa en 1896 se preguntaba si convenía irse a Argentina o a los Estados Unidos. Hoy nadie se hace esa pregunta. Argentina podría volver a ser uno de los países más ricos del mundo si se tuvieran fe".

"Argentina pasó de ser el país con el ingreso per cápita más alto del mundo en 1896 a un desastre catastrófico. Es trágico hoy en día. Fue producto de un cambio en la mentalidad en los argentinos que se infectó del virus más tóxico que puede haber que es el colectivismo. Tiene su mayor expresión en el peronismo", agregó.

El abogado profundizó sobre la fuga de capital intelectual y nombró al diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei. "Pierden gente muy calificada por políticas absurdas y una mentalidad que los tiene en el fracaso absoluto. Si logran cambiar podrían llegar a ser uno de los países más ricos del mundo. Vamos a ver si ese giro se da con Milei. Hay que ver si logran derrocar el colectivismo peronista de su sociedad. Sería un efecto de demostración para el planeta", expresó.

Axel Kaiser apuntó a un cambio disruptivo necesario para Argentina: "Necesitan un líder que esté dispuesto a asumir el costo de los campos. Una especie de revolucionario pero en la tradición anglosajona. Debe hacer un quiebre completo con el pasado desde el punto de vista institucional y política y de llegar con un mandato popular claro para dolarizar la economía y cerrar el Banco Central, bajar los impuestos, echar 100.000 empleados públicos".

"Sino es obvio lo que va a ocurrir en Argentina. Tienen que hacer cirugía mayor. Tienen que entrar con una motosierra, no con un bisturí. Lo que va a ocurrir sino es que van a tener un Gobierno de ahora oposición como Juntos por el Cambio que van a hacer algunas cosas bien pero después van a volver a caer en exactamente lo mismo", agregó.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El escritor chileno habló de la cuestión monetaria y destacó: "No se puede dejarle a los políticos argentinos el control de la política monetaria. No pueden controlar la moneda. Acéptenlo, maduren, no están en condiciones de hacerlo. Estoy de acuerdo con Milei que lo que hay que hacer es un cambio estructural profundo. Cómo puede ser que Argentina tenga más de un 100% de inflación".

"40% de pobreza. Niños desnutridos. Uno de los países más ricos del mundo. A esa destrucción habría que darle el premio Nobel de la anti-economía. Es difícil lograr destruir Argentina. Sólo los socialistas pueden llegar a ese nivel. Deseo que Milei tenga éxito y llegue a un mandato popular claro y se cargue a los parásitos", sumó.

"Argentina se ha convertido en una sociedad de los parásitos con grupos gigantescos que a través del aparato estatal viven metiéndola la mano a todos los demás. A los que trabajan honestamente y sin ninguna duda quieren progresar", sentenció.