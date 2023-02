Macri y los campeones del mundo: la foto que no pudo conseguir el Gobierno

"Felicitaciones a Leo, Antonela, Dibu y Mandinha por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos!", fue el mensaje que el expresidente Mauricio Macri publicó en sus redes sociales junto a una foto con los campeones del mundo Lionel Messi y Emiliano Martínez y sus respectivas esposas.

La misma fue tomada este lunes en París, en la gala de los premios The Best, que entrega anualmente la FIFA y que tuvo muchísimo protagonismo argentino.

Se trata de una imagen con un fuerte contenido político ya que el líder del PRO, y actual funcionario de la FIFA, consiguió la foto con Leo y Dibu que el Gobierno nacional de Alberto Fernández no pudo, tras la conquista en Qatar 2022 y los festejos en la Argentina.

El 18 de dicembre de 2022 Argentina se consagró campeón del Mundo y regresó a la Argentina, donde se desataron multitudinarios festejos en las calles, principalmente, de Buenos Aires. Si bien en un principio se especuló con la llegada del plantel a Casa Rosada, para recibir el saludo del presidente de la Nación, el colectivo con los jugadores nunca llegó y no hubo saludo formal con las autoridades.

Eso produjo un mar de especulaciones respecto a la decisión de los dirigidos por Scaloni de no queres "politizar" el título obtenido en Qatar, mientras que Alberto, Cristina y todo el oficialismo se quedó sin la foto de los campeones del Mundo, conseguida hoy por Macri, aunque sólo con dos de los máximos referentes: Messi y Martínez.

Argentina, protagonista en los The Best

Argentina, en un hecho histórico y con el crack rosarino Lionel Messi a la cabeza, arrasó hoy en los premios The Best, al ganar las cuatro nominaciones que incluyeron a Lionel Scaloni, Emiliano "Dibu" Martínez y a la mejor hinchada en Qatar 2022.

La ceremonia organizada por la FIFA en París, Francia, tuvo un acento argentino muy marcado, con reminiscencias directas a la última Copa del Mundo, donde la Argentina se consagró campeona con el triunfo por penales ante el seleccionado galo, en una de las finales más electrizantes en la historia de los mundiales.

Messi, el gran ganador de la noche parisina, obtuvo por segunda vez el premio The Best y, a su vez, integró el equipo ideal de la FIFA. Con 16 apariciones, el ex Barcelona superó al portugués Cristiano Ronaldo y se adueñó del récord.

El primer ganador en la fiesta de la FIFA fue "Dibu" Martínez, quien compitió con el marroquí Yassine Bounou y el belga Thibaut Courtois. De esta manera, el jugador de Aston Villa de Inglaterra se convirtió en el primer argentino en ganar un premio individual al mejor arquero del año.

En tanto, Scaloni obtuvo su primer gran reconocimiento personal al vencer en la terna al italiano Carlo Ancelotti y al español Josep Guardiola. La fiesta argentina en París se completó con la mención a Mejor Hinchada.