Florencia Ravelo: "Cristina Fernández de Kirchner le arruinó la vida a todo un país"

Florencia Ravelo es la vicepresidenta de la Juventud de Republicanos Unidos. Es comunicadora política y trabaja en una consultora. Es liberal clásica -nada de anarquismos, dice- y es community manager de la vocera y futura candidata a diputada del partido, María Eugenia Talerico.

La joven política de 19 años se expresa en redes y tiene un constante paso por los medios. El caso de mayor volumen mediático se basó en que llevó una remera que decía "¿cómo vas a ser kirchnerista?" a la UADE. Entre carcajadas, Ravelo cuenta que "hay muchos más estudiantes kirchneristas que macristas o liberales en las universidades privadas".

Ravelo reveló que se metió en política gracias al diputado Ricardo López Murphy. También se mostró crítica del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. "Lo que no me gusta es que se plantee una lógica y después no se respete. Por eso apoyo a Ricardo y no a Milei", destacó.

Por otra parte, es una gran crítica de los piqueteros y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En diálogo con MDZ, la joven le dedicó unas palabras a la mandataria: "Le arruinaste la vida a todo un país y tu amiguito, tu maniquí, Alberto Fernández también. Lo único que merecés es estar encerrada toda tu vida pidiéndole perdón a todos los argentinos por lo que nos hiciste. Nos robaste hasta lo que no teníamos".

- ¿Cómo te presentarías ante un público que no te conoce?

- Soy comunicadora política. Estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Actualmente trabajo desde el sector privado en una consultora política. Además, soy community manager María Eugenia Talerico, quien será mi candidata a diputada de este año.



- ¿Cómo definirías tu rol en Republicanos Unidos?

- Mi rol institucional es ser vicepresidenta del partido. Mi laburo está en que nuestros chicos comiencen a tomar mayor relevancia en la estructura. También llevo a cabo el rol de vocera. A veces represento al partido en los medios.



- ¿Creés que se le da el lugar necesario a los jóvenes dentro del partido?

- Sí. Los jóvenes son interesantes y aparte en estas elecciones en particular van a hacer una diferencia. Vimos que los adultos intentaron de resolver todo de mil maneras y no les funcionó. Nos decepcionaron. Es momento de que los jóvenes se involucren para hacer una Argentina habitable.



- En la página de Republicanos Unidos dice que sos “una convencida de la reactivación ciudadana y de las ideas de la libertad”. ¿Cómo profundizarías la frase y qué le agregarías?

- Lo de reactivación ciudadana es porque soy bastante republicana. El republicanismo se trata de una ciudadanía muchísimo más involucrada donde realmente entendemos nuestro rol. Hoy por hoy está todo muy difuso. Al fin y al cabo le terminamos agradeciendo a los políticos cuando en realidad ellos son representantes nuestros. Por eso, hablo de la reactivación en el sentido de que estemos atentos. En donde veamos que no se están representando nuestros intereses hay que intervenir.

El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.

- Por otro lado, desde muy chica creo en las ideas de la libertad. Tanto en el sentido económico como en el social. Cuando era más chica no lo definía como liberalismo porque no sabía del tema. Empecé a avanzar en la secundaria y a leer ciertos autores y ahí pude saber de qué se trataba.



- Sos liberal clásica, ¿a qué se debe tu ideología?

- Soy liberal clásica. Nada de anarquismo. Creo en la Constitución Nacional y en la República. Eso es lo más liberal que existe porque genera la división de poderes y el control a los poderes excesivos. Por eso reivindicó tanto las ideas republicanas también.



- ¿Qué significa Ricardo López Murphy en tu vida?

- Ricardo es la razón por la cual me involucro en la política. Me gustaba mirar desde afuera y opinar. Me hago conocida y llego a Republicanos Unidos justamente por eso. Compartía mis pensamientos mediante las redes sociales. Empecé haciendo videos de economía y se empezaron a viralizar. Después se generó una comunidad. Cuando lo conozco a Ricardo, él me ofrece empezar a acompañarlo. Así es como en el primer tramo de la campaña de 2021, cada vez que él tenía un viaje lo acompañaba. Un poco mi rol era sacarlo del molde y hacer cosas más divertidas.



- Se podría decir que sos la pata jóven de Ricardo López Murphy.

- Sí, podría ser. En la campaña de 2021, íbamos a un caminata y nos pusimos a hacer un vivo en el auto. La gente y él se prendían para esas cosas. Estaba bueno porque era otro Ricardo. Era gracioso, contaba anécdotas. Eso me re gustaba.

El diputado de LLA, Javier Milei.

- ¿Qué opinás del liberalismo propuesto por Javier Milei?

- Con Milei coincido en la manera en la que comunica sus ideas. Sin embargo, no coincido en cómo las lleva a la práctica. Él habla de una anti-casta y de un liberalismo económico y conceptos que están buenos pero a la hora de demostrarlo no lo hace. Salen debates por fuera de las prioridades que debería tener hoy un candidato a presidente. Por ejemplo el tema de la venta de órganos y niños. No sé si se lo sacó de contexto. Lo que te puedo decir es que un candidato presidencial no puede hablar de este tipo de cosas cuando hay 18 millones de pobres, chicos fuera del sistema educativo y gente muriéndose de hambre.

Además, lo que no me gusta de la estructura de Javier Milei es el tema de los armados. Para ser candidato a presidente se tiene que tener candidatos en todas las provincias. Al tener tan poco tiempo terminó transando con gente que al final sí era de la casta. En un momento, Marcos Urtubey estaba en el ámbito de la campaña. Recordemos que es el hijo de una persona que fue gobernador de Salta un montón de tiempo. Pero bueno, como es Javier Milei se lo perdonamos. A mí eso no me gusta.



- ¿Es decir que se le infiltró la casta en el armado a Javier Milei?

- No, no se le infiltró la casta. Lo que no me gusta de Javier es que dice que odia a la casta y sin embargo él anhelaba ser casta. Hoy por hoy está en la Cámara de Diputados y cobra plata del contribuyente y la sortea pero el resto de sus asesores y legisladores no. Lo que no me gusta es que se plantee una lógica y después no se respete. Por eso apoyo a Ricardo y no a Milei.



- ¿Qué análisis hacés del problema que hubo con la expresidenta juvenil, Mila Zurbriggen?

- No la conozco. Lo que pienso es que si vas a acusar a alguien de algo tenés que tener las debidas pruebas. No está bueno acusar por acusar. Por otro lado, si esto fuese verdad sería lamentable. Que se anden repartiendo cargos por favores sexuales sería bastante lamentable. No voy a dar por hecho nada pero si fuese real sería un desastre. Me daría mucha lástima porque hay gente que confía en el proyecto de Javier. No podés votar un candidato a presidente que odia a la casta y a los acomodos y después acomoda a su gusto respecto a si una piba le brinda servicios o no.



- Hace poco tuviste un cruce con la vicepresidenta del Partido Libertario, Lilia Lemoine, ¿a qué se debe esto?

- Aprovechando el momento en el que muchas personas de la estructura de Milei salieron en medios a dinamitar el espacio, hice un chiste que pudo haber sido bastante border pero en el momento me divirtió. Subí una foto mía diciendo que estaba como para que me den un cargo en La Libertad Avanza. Debido a todo esto de las chicas y la lista que apareció. Era un chiste. El tuit se hace viral y Lilia me criticó diciendo que denigré a las mujeres. Le dije que a la que le quepa el ensayo que se lo ponga. No nombré a nadie y aparte aclaré que era un chiste.

La vicepresidenta juvenil de Republicanos Unidos, Florencia Ravelo.

- Ahora quiero migrar para el futuro argentino. ¿Qué dirección crees que debe tomar el país de acá en adelante?

- Quiero un país más libre y más justo. Hoy por hoy, la gente que labura no tiene su recompensa y la gente que no labura y encima transa con las mafias sí. Sucede que hay gente que labura y estudia y después tiene la ciudad tomada. No hablo sólo de la Ciudad de Buenos Aires. Pasó en Mar del Plata hace unos días. Nos estamos acostumbrando a que no nos dejen ser felices. No podés ir a un restaurante una vez al mes porque ya es un privilegio. Le tienen que dejar de poner las manos encima a la gente que trabaja. Es como si el laburante fuese culpable. Lo castigan con regulaciones e impuestos. Así como hablo de un monotributista también le pasa a los pequeños emprendedores.

Hablemos de un chico que se quiere independizar de los padres y quiere alquilar un departamento. Es casi imposible. Generaron que a los jóvenes se nos fueran las expectativas y las ambiciones. Nos apagaron eso porque es un sueño querer ser independiente. Es bastante triste.



- Tomando eso, te planteo dos perfiles: grieta o acuerdista. ¿Con cuál te quedás?

- Grieta. Hoy pensaba en eso porque Horacio Rodríguez Larreta salió con su campaña por todo Twitter.



- Le respondiste: “No vas a ser presidente”. ¿A qué se debe esto?

- Obvio. Realmente no coincido con ese tipo de gente porque son personas que tratan de manejar un país entero pero después la ciudad de la cual son intendentes no la pueden controlar. Se la tienen tomada por días. Todos los que tenemos que llegar al trabajo a tiempo nos comemos eso. Nunca voy a coincidir con una postura acuerdista. Nunca voy a acordar con el kirchnerismo ni con la izquierda. Es gente a la que no le importa lo que nos pasa a nosotros los que aportamos, estudiamos y realmente queremos hacer de la Argentina algo distinto.



- ¿Cómo definirías en una palabra a los piqueteros?

- Es muy simplista pero son vagos. Quiero explicarlo. No es que digo que son unos vagos de mierda y que se tienen que morir. Los planes sociales mataron el sistema de incentivos. Mucha gente cree que es mejor recibir una ayuda social a que empezar a trabajar. El sueldo mínimo es una miseria y no alcanza. No voy a mentir con que el privado es fantástico. Los planes se crearon para que sean momentáneos. Lo importante es dar un plazo. La persona tiene que reinsertarse en el mercado laborar. Ahora igualmente también hay un uso político de los planes sociales. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

- Aterrizaste en los medios por ir a la facultad con una remera que decía “¿Cómo vas a ser kirchnerista?”. ¿Por qué lo hiciste?

- Lo hice por dos razones. Primero siento que está bueno dar la opinión política de una forma más divertida. Mi manera de hacer lío es con el humor. En la remera tenía la cara de Darío Barassi. Fue marcar mi postura de una manera graciosa. Nunca en la vida voy a ser kirchnerista. Lo segundo es que creo que está bueno que estudiantes de Ciencias Políticas puedan abrirse a esos debates en una facultad aunque sea privada. Esto sucedió en la UADE. La gente cree que son todos macristas. Ese día descubrí que hay de todo: gente de izquierda, peronistas, kirchneristas. Me atrevería a decir que hay más estudiantes kirchneristas que macristas o liberales en las universidades privadas.



- Tomando eso, imagináte que estuvieras en este oficina con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué le dirías?

- Que deje el verso de la proscripción. Nadie te tiene proscripta. Si este año quisieras ser candidata podrías. Es más, me encantaría que te presentes para ver si realmente llegás a ganar las elecciones. Le arruinaste la vida a todo un país y tu amiguito, tu maniquí, Alberto Fernández también. Estuvimos dos años, mientras ustedes estaban de joda en Olivos, con la gente muriéndose de hambre, más de 800 mil chicos que se alejaron del sistema educativo y más de 15 mil PymEs que quebraron. Teniendo en cuenta que tenés un país con un 50% que trabaja en negro, con toda la corrupción encima, te digo que ojalá se haga efectiva la condena de la causa Vialidad. Lo único que mereces es estar encerrada toda tu vida pidiéndole perdón a todos los argentinos por lo que nos hiciste. Nos robaste hasta lo que no teníamos. Eso le diría. El presidente Alberto Fernández.

- Nombraste al presidente Alberto Fernández como el maniquí de Cristina.

- Obvio. Alberto Fernández demostró que en esta gestión no tuvo mucho protagonismo. Cada vez que lo veo digo "pobre tipo". Terminó siendo presidente de la Nación y sin embargo Cristina logró meter en cada institución gente suya. Como por ejemplo masa.



- ¿Crees que los jóvenes no lo respetan?

- Nadie lo respeta. Con sólo ver las encuestas podés notar que la imagen que tiene es un desastre. No lo quiere nadie.