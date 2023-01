Juliana Santillán: "Los errores de José Luis Espert no se pueden cometer con Javier Milei"

La referente del liberalismo en la provincia de Buenos Aires, Juliana Santillán, se abrió en diálogo con MDZ respecto a su rol y al desarrollo del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, en torno a las próximas elecciones.

La representante marplatense señaló los errores del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, como una guía sobre lo que no debe hacerse con el actual candidato presidencial del liberalismo.

- ¿Cómo te presentarías en cortas palabras ante un público que no te conoce?

- Soy una referente que está en La Libertad Avanza gracias a una amistad y a un conocimiento político previo a Javier Milei. Tengo un interés personal con la política en sacar esto adelante y tengo la intención de que lo haga Javier Milei. Es una persona que quiero mucho. Sería cumplir un sueño para mí verlo realizado en una presidencia. En un segundo plano, desde mi lugar, me gustaría ver la realización de la contribución de mi granito de arena.



- ¿Cómo definirías a La Libertad Avanza?

- La Libertad Avanza es un espacio que va evolucionando y toma cada vez más relevancia a nivel nacional. Es un espacio que viene de estructuras políticas que son de otra época, que son de un liberalismo histórico en Argentina. Ese liberalismo se está aggiornando a las formas de Javier Milei, que tiene que ver básicamente con poner a las ideas por sobre los personalismos de la política. Milei trae la referencia de que se puede hacer política sin políticos. Simplemente se puede hacer política con ideas. La Libertad Avanza es un espacio de ideas administradas por mayormente personas por fuera del sistema de la política. Por empresarios, por referentes de la política que son absolutamente ajenos a ese concepto de casta. Tenemos esa referencia muy marcada y ya en este momento tan de fin de ciclo del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio somos un espacio de la anti-política.



- ¿Cuál es tu rol en La Libertad Avanza?

- Hace un año Javier Milei me pidió que arme la provincia de Buenos Aires junto a lo que era el armado de ese momento. Hice una alianza con un partido vecinal que se llama Crear. Es un partido que compitió en las elecciones del 2021 con lista corta por concejalías y salió muy bien. Es el único partido de boleta corta que pasó a las PASO en un territorio como Mar del Plata. Se trata de la segunda ciudad más importante de la provincia de Buenos Aires, es el distrito que tiene un millón de habitantes. Tiene una relevancia territorial importante y características muy especiales. La política acá es kirchnerismo o Juntos por el Cambio. Entonces cuando levanto la responsabilidad de armar, luego de que Javier Milei sea diputado, lo que iba a ser Milei presidente 2023 tomo la referencia del primer partido independiente de la ciudad que es Crear. Éste tiene presencia en la Quinta Sección Electoral. Son 27 municipios, 27 localidades muy importantes. Mar de Plata es la cabecera.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

- ¿Qué es lo que estás haciendo en Mar del Plata?

- Mi trabajo es estructurar este territorio que tiene que ver con estos 27 municipios dentro de los cuales Mar del Plata es la sede fundamental. En Mar del Plata tengo con Crear la sede más importante de lo que yo considero la provincia de Buenos Aires. Permite realmente pensar a lo grande una estructura y de hecho ha sido la sede para la reunión de la Quinta Sección donde vinieron Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja hace un mes. Fue nuestra primera reunión de distrito y fue muy exitosa. Contamos con más de 300 personas entre lo que fue el acto y la reunión dirigencial. Entonces, Mar del Plata hoy es la perla del armado.



- ¿Por qué es la perla del armado?

- Hoy cuento con una estructura muy importante. Ya tenemos la cantidad de fiscales que vamos a necesitar para una ciudad como Mar del Plata. Son 125 mesas para fiscalizar, lo que implica que tenés que tener un piso de 2.500 fiscales. Nosotros tenemos más que eso. No puedo ser humilde con este trabajo porque tengo un equipazo y cuento con el acompañamiento del concejal Alejandro Carrancio, que es el referente del espacio Crear y el presidente de la Comisión de Hacienda de General Pueyrredón. En Mar del Plata nuestra nuestra oposición es franca y es desde la gestión, es decir desde la función pública. Ya estamos con un referente que está en la función que es concejal y con esta persona estamos armando la mayor referencia de oposición en Mar del Plata que es con Javier Milei.



- Teniendo en cuenta el armado planteado, ¿qué lugar te gustaría encabezar pensando en las elecciones de 2023?

- Estos temas están explicados por Javier Milei. Falta y no se puede hablar de candidaturas cuando todavía estamos estructurando. Nuestro sistemas son los nacionales, son de los que tienen que ver realmente con ser una oposición a nivel nacional. A nivel de quizás ampliar la base del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación. Si bien no es mi decisión, yo digo para qué estoy preparada. Lo que hablamos con Javier es que serían muy interesantes perfiles que conocen el paño nacional y que conocen las fallas y falencias del sistema oficialista y del sistema opositor. En el lugar en donde suelen ocurrir las desgracias más importantes últimamente es en el Congreso de la Nacional. La falta de representación de ideas que hay en este en nuestro Congreso Nacional es extraordinaria. Falta comunicación, ideas y referentes que no vengan de esa lógica de buenos-malos y de vivir peleando sistemáticamente.

La referente bonaerense de la Libertad Avanza, Juliana Santillán, junto a Javier Milei.

- Tomando lo que decís, ¿te gustaría ser diputada nacional?

- No lo sé. Me encanta lo que estoy haciendo que es el armado, es apasionante. Javier Milei, Carlos Kikuchi y Karina Milei deberán ver cómo dirimir la cuestión. Mi referencia es de perfil nacional. Si tuviera que ofrecer alguna propuesta sería al Congreso de la Nación pero son cuestiones que me exceden a mí. Dónde Javier diga que las ideas tengan que estar representadas, ahí voy a estar.



- ¿Crees viable que la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires, se apañe con el liberalismo?

- Tenemos un gran termómetro de las ideas liberales con la candidatura presidencial de José Luis Espert en el 2019. Estructura en la que nunca formé parte porque no comulgo con ese perfil. Si no se prepara una candidatura presidencial tomando como referencia Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires estamos hablando de un candidato que ya empieza con una debilidad muy grande. La PBA es la madre de todas las batallas. Tantos Juntos por el Cambio como el kirchnerismo abren y cierran sus campañas ahí. En ese punto de elección de esta fuerza, ha sido Mar del Plata el lugar en donde Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri han cerrado sus campañas también. En esos actos 360 de Mauricio Macri, en el acto en la Rambla Casino de Cristina Fernández de Kirchner en el 2019.

- ¿Cómo profundizarías sobre la cuestión?

- La lectura que hacemos los liberales es que todos los errores cometidos por José Luis Espert no se pueden cometer con Javier Milei. Si hay algo que le podemos ofrecer a Javier es la experiencia y la experiencia dice que sin la provincia de Buenos Aires no podemos mover el amperímetro. Este armado y esta estructura que encabeza Sebastián Pareja como coordinador de la provincia de Buenos Aires lo tiene clarísimo. La provincia de Buenos Aires está estructurada en sus ocho secciones de una manera artesanal, quiere decir con un peine que barre digamos detalle por detalle esta estructura. Es muy importante que los referentes sean personas que tengan un compromiso con las ideas y luego por supuesto con Javier Milei que es quién las representa.