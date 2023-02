Detalles y plazos de la obra que complica el tránsito en el Acceso Norte y que se demora

La circulación en el Acceso Norte, en el departamento de Las Heras, comenzó a verse alterada en diciembre de 2022 cuando Vialidad Nacional inició las obras de reemplazo de losas de hormigón desde la rotonda del avión hasta el paso a nivel, metros antes de llegar al aeropuerto. Se había establecido un plazo de 4 meses para su ejecución. Pero la obra se demoró y hoy el tránsito por el lugar es un caos: desvíos sin control, demoras y complicaciones. Se trata de una ruta nacional y de la vía de acceso al aeropuerto.

Las quejas se suman. El jefe del 4º Distrito de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, explicó por qué hubo demoras y cuándo concluirán los trabajos y desvíos que causan embotellamientos en la zona.

"El propósito es rehacer las lajas que estaban en condiciones altas de deterioro y que implicaban muchísimos inconvenientes en la circulación. Es algo que se pide hace no menos de 20 años. Como persona que estuvo en la intendencia de Las Heras, me ocupé de que el Gobierno nacional otorgara los fondos. Modificar la superficie del Acceso Norte incomoda porque hay que trasladar el tránsito a las calles laterales. En algunos casos dificulta los nudos de intercambio. lo dijimos al principio. La gente puede sentir esa incomodidad", señaló Amstutz sobre la obra que, según fue informado en el inicio de los trabajos, tiene como objetivo reemplazar el 40% de las losas colocadas.

Así se ven algunos de los desvíos. Foto: Gentileza.

"Se programó en 4 meses, pero hay dificultades que fueron apareciendo. Una de ellas es la exigencia de que se usan mezclas especiales que no solo tienen que ver con el contenido de cemento y de agua. Se tiene que partir la piedra para garantizar mucha más adhesión y durabilidad. Es un tema que no estaba tan desarrollado. Hay que ir probando con distintos materiales. Se ha pedido un plazo de dos meses más. No es una obra de laboratorio", añadió.

Respecto al caos vehicular ocasionado, el funcionario manifestó que "otro inconveniente fue la disposición de los desvíos. Tuvimos todo el apoyo de la Municipalidad de Las Heras para que esta obra se pudiera desarrollar".

Por otro lado, dijo que debe tenerse en cuenta la temperatura estacional y sus excesos: "Otro problema es el verano así de caluroso porque el hormigón no se puede aplicar con más de 30 grados".

Cómo ven la obra desde la municipalidad de Las Heras

Francisco Lo Presti, secretario de Obras y Servicios Públicos de Las Heras, aportó que desde su comuna solicitaron que "esa obra se hiciera por el estado de las losas y lo que hizo el municipio fue el relevamiento del estado de la vía. Con esa información, más otra de Vialidad Nacional, se hizo la licitación y esta en ejecución".

"Con Vialidad lo que hacemos de forma coordinada es el mantenimiento de los espacios verdes (el boulevard central, los cercos de los costados, etc.). Nosotros hacemos el mantenimiento de las laterales por responsabilidad con el vecino", comentó.