Gerardo Morales se muestra en clara sintonía con Rodríguez Larreta y va contra los halcones PRO

El mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, se manifestó enfáticamente en favor del diálogo en caso de llegar a ser elegido presidente, al tiempo que denunció que el gobierno le sigue pasando a Milagro Sala 20.000 planes sociales que administra desde su lugar de detención.

El mostrarse a favor del diálogo, pone al gobernador jujeño en clara sintonía con Horacio Rodríguez Larreta, quien en su lanzamiento de campaña hizo hincapié en ese punto.

"Los duros no se si han tenido la dureza, la firmeza y el carácter para resolver los problemas que yo tuve que resolver en Jujuy, son halcones de pico, hay que ver la gestión concreta y cotidiana", señaló Morales.

El presidente del Comité Nacional de la UCR afirmó que "hay muchos que hablan de la boca para afuera, pero los temas hay que resolverlos en la gestión", por lo que remarcó: "Yo me inscribo en el diálogo".

Al respecto, consideró que "Cristina y el kirchnerismo tienen que comprender que han cumplido un ciclo en la República Argentina", aunque consideró que "hay un peronismo racional", "(Juan) Schiaretti, expresa un peronismo con otra visión, con el que más allá de que vaya como candidato a presidente hay que tener las puertas abiertas para dialogar y construir".

No obstante, el mandatario provincial advirtió que "hay quienes van a querer sentarse a la mesa de diálogo para llevar puesto al nuevo gobierno", pero aclaró que él "no lo permitiría", como no lo hizo "en la provincia de Jujuy".

Morales insistió en que "el radicalismo solo no puede, yo estoy hablando en el marco de Juntos por el Cambio, que gobierne un presidente radical en el marco de Juntos por el Cambio".

Al ser consultado por la cantidad de planes sociales que hay en Jujuy, el mandatario detalló que "hay 50.000", pero denunció que "a Milagros Sala le dieron cerca de 20 mil planes y los maneja desde su prisión domiciliaria".

Denunció que "el Gobierno nacional le ha dado el manejo" e indicó que "en el marco de los procesos judiciales, y aún ratificada la condena por la Corte, maneja más de 20 mil planes".

"Le han dado más en la época de la condena y post condena, por eso hay que ordenar el Estado", concluyó el gobernador radical.