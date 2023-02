Los países opuestos que plantean Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

La noticia política de la semana es el lanzamiento de la candidatura presidencial del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El funcionario destacó su mensaje anti-grieta y lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El expresidente Mauricio Macri visitó la oficina electoral de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal el día del lanzamiento de Larreta. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reaccionó al discurso de acuerdo amplio y expresó que "no hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos".

El presidente Alberto Fernández visitó Marambio, la base científico-militar argentina en la Antártida. Allí encabezó una cadena nacional en la que habló del futuro argentino y destacó el trabajo de los científicos.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, también lanzó su precandidatura presidencial. Alberto Fernández y el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, son los otros postulados oficialistas hasta el momento.

Cristina Fernández de Kirchner perdió poder en el Senado de la Nación debido a un quiebre en la bancada oficialista. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, advirtió una movida en contra del presidente y destacó que Cristina no está proscripta.

Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta presentó su discurso de campaña el jueves pasado. El jefe de Gobierno porteño dijo que quiere un "país con sentido común donde todos apuntemos hacia el mismo lado" y destacó que lo suyo es "laburar y hacer equipos de trabajo que se mantengan en el tiempo".

"Cruzamos un límite. No queremos seguir siendo lo que somos. No queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos. Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron", expresó el funcionario.

"O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino para vivir mejor. La pregunta del millón es si estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan", sentenció el precandidato presidencial. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Mauricio Macri se reunió con María Eugenia Vidal el día del lanzamiento presidencial de Larreta. El expresidente visitó el bunker de la diputada nacional y destacó: "Sentimos optimismo esperanzador acerca del cambio que se aproxima. Es alentador saber que contamos con competidores comprometidos y serios como ella".

El líder fundador del PRO también dedicó un mensaje en las redes sociales para Horacio Rodríguez Larreta: "Celebro que haya presentado su precandidatura, creo profundamente en la competencia. Creo que de la tensión que produce la voluntad de ganar, siempre salimos favorecidos. Esto aplica a la oportunidad de una candidatura, a la competencia deportiva, a la lucha de los productos por liderar el mercado, a la competencia por la innovación, o al esfuerzo silencioso de un estudiante para tener las mejores notas y ganar una beca”.

Patricia Bullrich en la semana aseguró que "a mí no me baja nadie", tras ser consultada por la posible candidatura de Macri. "Aún no sabemos qué decisión tomará Mauricio", agregó la presidenta del PRO.

¿Vamos a dialogar con Cristina sobre cómo terminar con la corrupción? pic.twitter.com/3Pk9IrjFb6 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 22, 2023

La exministra de Seguridad reaccionó a la propuesta del jefe de Gobierno porteño de la siguiente forma: "NO HAY LUGAR PARA DIALOGAR CON QUIENES SON PARTE DEL PROBLEMA Y PROFUNDIZAN LA DECADENCIA DE NUESTRO PAÍS. No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos".

"Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días; estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”, señaló en otra ocasión Bullrich.

Frente de Todos

Alberto Fernández visitó la base Marambio en el marco del Día de la Antártida Argentina. El mandatario contó con la compañía del ministro de Defensa, Jorge Taiana, el canciller Santiago Cafiero y otros funcionarios del gabinete.

El presidente habló en cadena nacional y destacó lo siguiente: "El crecimiento de nuestra Argentina tiene proyección hacia el Sur y visión bicontinental y parte del desarrollo nacional depende de la defensa de sus componentes estratégicos”.

El jefe de Estado luego afirmó que la presencia del Estado en la Antártida “es un acto de justicia para con nuestra historia y nuestra identidad, venir hasta este lugar es reconocer lo grande que somos. Mucho más de lo que algunos paladines del desánimo quieren hacernos creer”. El presidente Alberto Fernández en la base Marambio, ubicada en la Antártida.

Daniel Scioli presentó un comunicado en el que destaca sus ganas de ser candidato a presidente por el Frente de Todos. "Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente y no lo seré ahora", manifestó el embajador en Brasil.

"Escribo estas líneas porque siento la necesidad de responder a todos los mensajes que llegan por las redes sociales preguntando por mis planes para este año. Creo conveniente elegir el mismo canal que ustedes utilizaron para continuar el diálogo acerca de una pasión compartida: el futuro de nuestra Argentina. Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre", expresó el exgobernador bonaerense.

Aníbal Fernández realizó un descargo por la agenda del oficialismo. "Tengo que hablar por lo que dicen y establecen las leyes. La legislación vigente establece que no está proscripta y tiene todo el derecho a participar en las próximas elecciones", expresó el funcionario en respuesta a Máximo Kirchner y La Cámpora.

El ministro, por otro lado, dijo que el presidente "tiene todo el derecho del mundo de presentarse como candidato, pero también tomó la decisión de abrir el juego a todos los que quieran participar. Lo que digo es que muchos que hablan de proscripción lo que hacen es pretender proscribirlo a él. Que ni lo sueñen".

"Alberto Fernández quiere hacer las cosas llanas y simples. Que se cumpla la ley, que se hagan las PASO y que se respete el derecho que tiene a ser candidato, como lo tiene la vicepresidenta y quien quiera presentarse", sentenció. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner perdió el control total de su espacio en el Senado de la Nación. Senadores del Frente de Todos decidieron quebrar el oficialismo y armar un nuevo bloque bajo el nombre de Unidad Federal.

La nueva bancada la conforman los siguientes personajes: Guilermo Snopek, Edgardo Kueider, Eugenia Catalfamo, Carlos Espinola y Alejandra Vigo. Se complica el quórum total de los 37 senadores nacionales para la vicepresidenta.