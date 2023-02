Mauricio Macri y Néstor Grindetti tuvieron una reunión con olor a bendición

Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y uno de los precandidatos a gobernador de Patricia Bullrich, se reunió en la previa de la cumbre de la mesa bonaerense del PRO con el expresidente y fundador del partido amarillo Mauricio Macri. Por lo que se especulaba que podría llevar al encuentro provincial el mensaje del expresidente, algo que no ocurrió y el lanusense fue el ultimo en sumarse a la discusión partidaria en La Plata.

El encuentro, según contó a MDZ el propio Grindetti -al termino de la cumbre partidaria de La Plata- fue muy positivo. “Con Mauricio me reúno rutinariamente porque su mirada política que tiene del país y del mundo me ilustra mucho. Para mí es un referente indispensable en Juntos por el Cambio”.

Además, hablaron de los proyectos que tiene el lanusense para la provincia de Buenos Aires, del pedido que le hizo Mauricio Macri para que lo aplique en la provincia, de ampliar Juntos por el Cambio y negó que hayan charlado sobre candidaturas presidenciales y del fenómeno Milei.

Néstor Grindetti dijo que "Mauricio estuvo viendo lo que yo estoy pensando para la provincia. Sobre todo la descentralización y las autonomías municipales, el trabajo que me gustaría hacer en educación, que es la base para el crecimiento y el cambio que proyectamos para la provincia y el país. Básicamente la charla giro alrededor de esos temas”.

“A mi me sirve tener una devolución de su parte y sobre cómo ve la situación de la provincia. El fue presidente y conoce muy bien la provincia de Buenos Aires”, agregó el precandidato a gobernador por el bullrismo.

En cuanto al pedido que le hizo el expresidente, afirmo: “Fundamentalmente es algo que nosotros aplicamos en Lanús, que tiene la esencia del macrismo que es la cercanía con el ciudadano y la gestión. Mauricio me pidió que no nos olvidemos de la gestión, que es algo muy importante y muchas veces en los periodos electorales no se habla de gestión”.

Grindetti sostuvo que “hoy a la provincia hay que darla vuelta como una media”, y remarcó que la burocracia está muy intrincada en la política que maneja la provincia: “No le dan importancia al funcionamiento de la provincia, por eso vamos a refundarla. Creo que no hay que dividirla como dicen algunos, sino refundar el funcionamiento interno tanto del ejecutivo como del legislativo, propendiendo una baja del gasto político que en definitiva va a retribuir en la gente. Hoy hay gastos superfluos por todos lados”.

Asimismo, se refirió al trabajo que realizo cuando fue ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. “Otro concepto que trabajamos mucho con Mauricio cuando yo fui su ministro en la Ciudad, por el que él siempre se preocupó para que en Lanús hiciéramos lo mismo, es que cada peso que uno gasta tiene que ver en donde termina al lado de la gente”, dijo.

“Si no termina en algo que beneficie a la gente no se gasta, el sentido del estado es la gente. Si hay gastos innecesarios que no terminan siendo un beneficio directo o indirecto para el pueblo que tenemos que gobernar, no hay que gastar. El estado tiene que ser eficiente y la eficiencia del estado es gastar lo menos posible y dar el mejor servicio posible”, añadió el intendente de Lanús.

Otro de los puntos de la charla que mantuvo Grindetti con Mauricio Macri fue el de ampliar Juntos por el Cambio. “Sin poner nombres y apellidos, nosotros tenemos que abrir. Si a nosotros nos votan los mismo que en el 2019 vamos a perder, es algo más que es obvio, tenemos que sumar más y para sumar más tenemos que ampliar y para ampliar necesitamos abrir la cabeza (en clara alusión a algunos sectores del radicalismo y de socios minoritarios en la coalición opositora). Eso sí, hay una restricción a todo eso que son los valores, los valores son los que nos marcan los limites hacia el cual nosotros no iríamos más allá”.

Y agregó: “Difícilmente un kirchnerista se incorpore a Juntos por el Cambio, porque sus valores republicanos y democráticos son diametralmente opuestos a los que nosotros tenemos. Todo aquel que comulgue con nuestros valores y que quiera realmente el cambio de un país hacia un desarrollo totalmente distinto debe ser bienvenido. En eso coincidimos con Mauricio”.

"No hablamos de candidaturas". Esa fue la respuesta que dio Grindetti, cuando le consultamos desde MDZ si con el expresidente habían hablado de candidaturas y de los precandidatos que tiene el PRO. “Mauricio dijo que él no se está subiendo al ring y yo soy muy respetuoso de eso. Él sabe que estoy en el espacio de Patricia, trabajando para que sea la próxima presidente, yo quiero ser gobernador y el me alienta. Pero no charlamos de internas”.

“Particularmente pienso que hoy el ciudadano tiene en su cabeza problemas realmente importantes como son la inflación, no llegar a fin de mes, la inseguridad, la falta de trabajo. Entonces enroscarnos nosotros en temas internos de la política no hace bien. La política tiene que pivotear sobre los problemas de la gente”, sostuvo el jefe comunal lanusense.

Así, también descarto que en la reunión hayan hablado del pedido de algunos intendentes PRO de habilitar la “V” en sus distritos. Ante eso, Grindetti sostuvo que “nuestro objetivo primordial es ganar la provincia y la nación. En los distritos estamos convencidos que tenemos que trabajar en ese sentido. A partir de ahí uno aspira al sentido común”.

Por otra parte, Grindetti dijo que no hablaron con el expresidente de la amenaza que puede ser el fenómeno Milei para las aspiraciones presidenciales de Juntos por el Cambio. “Con Mauricio no hablamos de Milei. En mi opinión es un fenómeno. La gente que esta enojada con la política lo ve como una alternativa. Me parece que va a empezar a desdibujarse por extremar los conceptos del liberalismo, diciendo no estado, no banco central y todo ese discurso. Y la verdad no hay sociedad que funcione como una anarquía. El estado tiene que existir, no puede ni debe ser una carga para la gente y el sector privado; sin estado como propone Milei esto sería una anarquía”.

Por último, cuando le preguntamos cuáles iban a ser las primeras medias que tomaría si es electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Grindetti respondió: “Si llego a ser gobernador una de mis primeras medidas va a ser la descentralización a los municipios. Creo que es imposible manejar desde La Plata realidades tan diferentes como pueden ser Tornquist con Avellaneda o Lanús. Hay que descentralizar, dejar que las políticas públicas en educación, salud y seguridad las ejecuten los municipios. Esto va tener efecto en el tiempo, pero hay que tomar la medida de forma rápida”.

“Hay que terminar con los planes, brindando desde el estado educación y capacitación para que puedan tener una salida laboral; es posible lo estamos haciendo en Lanús. Otra medida urgente es desmadejar la burocracia tremenda que sufrimos del gobierno de Kicillof los intendentes, pero mucho más la sufre la gente que la provincia no les resuelven ningún problema”, finalizo el intendente de Lanús.