Jorge Difonso afirmó que la UCR se parece cada vez más al kirchnerismo

Las separaciones nunca son sencillas y la salida de Jorge Difonso de Cambia Mendoza está lejos de ser amistosa. El diputado provincial reconoció que hace tiempo su relación con el gobierno de Rodolfo Suarez está rota, pero además disparó directamente contra la UCR por los "modos kirchneristas" que ha adquirido. "Lamentablemente el radicalismo en Mendoza está adoptando las mismas metodologías que criticamos al principio, cuando nació Cambia Mendoza en 2015", disparó en MDZ Radio.

Incluso, deslizó que la concentración de poder en manos de Alfredo Cornejo es aún mayor que se vio durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. "Por ahí se critica mucho lo que ocurrió a nivel nacional con el kirchnerismo y su forma de manejar el país, pero en Mendoza se implementa un método semejante o peor", esgrimió y dijo que existen presiones constantes contra quienes se atreven a realizar cuestionamientos.

"Creo que lo mejor que le puede pasar a un ciudadano es poder tener varias opciones para elegir. Lo peor es que de un sector se impide que otros compitan, como por ahí pasa en Mendoza con las presiones a los que sufren los espacios que quieren marcar una diferencia con el gobierno", manifestó al tiempo que reconoció que trabaja en la creación de un nuevo "frente provincial".

"Cambia Mendoza no es un frente, es básicamente el partido radical. Todas las expresiones que confluimos ahí tuvimos diferencias por la imposibilidad de diálogo. El PD, la Coalición Cívica, De Marchi, nosotros. Da la impresión de que algo ocurre", manifestó Jorge Difonso.

"En nuestra provincia nunca se han admitido los caudillismos. Siempre se ha garantizado la renovación de las instituciones y cuando aparecen rasgos tendientes a concentrar el poder, incidir en la Justicia o en los órganos de control, es el mismo mendocino el que pide abrir la participación para no convertir en un feudo una provincia que siempre se ha caracterizado por su riqueza institucional", señaló en ese sentido. "Creo que una fuerza provincial sería oportuna para que los mendocinos tengan una alternativa más en su esquema democrático", deslizó alimentando los rumores de una posible alianza partidaria para enfrentar la candidatura de Alfredo Cornejo.

Justamente, cargó contra el senador nacional y el radicalismo por su pasado kirchnerista. "Los máximos referentes del radicalismo han sido actores principales en la Concertación yendo en la misma boleta que el kirchnerismo hace no muchos años. Se está buscando ofrecer otra alternativa que democratice las instituciones y no centralice todo en una figura", argumentó Difonso y no descartó ser candidato a gobernador por ese nuevo espacio.

Enojo con Rodolfo Suarez

Paralelamente, el diputado provincial se despachó contra el gobernador y lo acusó de haber quedado resentido con el pueblo sancarlino por su rechazo a la modificación de la ley 7722. "En diciembre del 2019 cuando se impulsó la reforma de la 7722 nuestra relación con Suarez quedó afectada", reconoció a título personal pero aclaró que el enojo del gobernador fue con el pueblo de San Carlos, departamento del cual es oriundo.

"Creo que San Carlos ha sido perjudicada en esta última gestión. Yo en lo personal siento una gran desilución con el gobierno de Suarez. Creo que deliberadamente después de lo que pasó con la discusión de minería en 2019 se marginó a San Carlos. Nos tomaron como un patito feo de Cambia Mendoza. No hubo grandes obras ni desarrollos como si hubo en municipios dirigidos por el radicalismo", cuestionó.

"Esto creo que lo ha pagado el pueblo de San Carlos. Teníamos más expectativas y eso también explica lo que pasó en la convención de ayer de Unión Popular", finalizó.