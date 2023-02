Pistolas Taser: Aníbal Fernández tomó una decisión tras el asesinato de la oficial de policía

Tras el asesinato de la policía en Retiro, se despertó la polémica por el uso de las pistolas Taser y finalmente el Gobierno autorizará su ingreso. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en diálogo con la prensa.

Se trata de una compra de un centenar de armas para que sean utilizadas por "grupos de élite" de las fuerzas de seguridad, previo entrenamiento. También precisó que se trata de un proceso iniciado en octubre pasado.

"Nosotros ya compramos las pistolas Taser en octubre. Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuándo; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso, pero no estamos muy lejos", afirmó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

En ese marco, Aníbal Fernández sostuvo que "seguramente" el Gobierno porteño también podrá utilizarlas.

Lo que se sabe de la compra de las pistolas Taser

El miércoles por la tarde, se conoció que el Gobierno compró 100 pistolas Taser que serán destinadas a grupos especiales de las fuerzas federales del país, en el marco de un proceso que se inició el año pasado.

La compra se materializó por contratación directa con una empresa que tomó en parte de pago un lote de ese tipo de armas electrónicas que había sido adquirido en el 2019 por la entonces ministra Patricia Bullrich y que había quedado en desuso por tratarse de pistolas de un solo cartucho, que no cuentan con emisión de advertencia ni cámaras incorporadas.

La compra fue autorizada por las Resoluciones 283 y 1167 de la Policía Federal Argentina, fechadas el 31 de octubre y 28 de diciembre respectivamente, detallaron las fuentes.

Las pistolas Taser son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos de 1975 (20.429) y los Decretos 395/1975 y 1039/1989, agregaron desde la cartera de Seguridad.

Asimismo, indicaron que "su uso y adquisición por las Fuerzas de Seguridad y Policías en la Argentina fue definido políticamente en los años '80, cuando se incorporaron en la normativa nacional de control de armas, como material controlado".

"Es por eso que el debate sobre la cuestión está saldado, ya que nuestro Gobierno respeta y cumple con los plexos normativos nacionales y sus obligaciones internacionales", puntualizaron los voceros.

Estas pistolas serán destinadas a los grupos especializados de cada fuerza federal, como el Albatros de Prefectura, el Alacrán de Gendarmería, los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de la Policía Federal Argentina.

Para el uso de estas armas, los agentes deben cumplir con el "protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad", vigente desde la gestión de la antecesora de Aníbal Fernández, Sabina Frederic.