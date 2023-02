La noticia que dio Daniel Scioli que enciende la interna del Frente de Todos

Daniel Scioli, embajador de Argentina en Brasil, se lanzó en las últimas horas como precandidato presidencial del Frente de Todos y aseguró: “Yo sé lo que el país necesita”.

"El 'cuenten conmigo' es acá estoy con mi experiencia para hacer lo que haya que hacer", enfatizó Scioli en declaraciones a C5N, donde ante la repregunta acerca de si será candidato a presidente por el Frente de Todos respondió: "Obviamente. Precandidato porque sabemos que hay que atravesar las PASO".

En ese marco, el ex gobernador bonaerense precisó: "Yo no puedo ser indiferente, nunca lo fui. Tampoco puedo encarar algo si no estoy convencido, más a esta altura de mi vida, de que lo puedo hacer bien, que puedo darle un buen servicio al país y cumplir las expectativas".

"Yo sé lo que el país necesita, yo sé lo que la gente quiere", subrayó el dirigente oficialista, quien afirmó que "cada ciclo democrático tiene una demanda que se va generando en la sociedad".

Al respecto, el embajador puntualizó: "En esta oportunidad seguramente la gente busca experiencia, un dador de confianza, de certidumbre, de tranquilidad, que pueda cumplir con ese preámbulo de la Constitución, promover la unidad nacional, que construya sobre lo construido y no venga a romper todo".

Hace unos días, el embajador argentino había deslizado su intención de competir en la interna del Frente de Todos a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

"Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente. No lo seré ahora, en la madurez de mi vida y con la experiencia a favor. La lealtad seguirá siendo mi hoja de ruta", sostuvo en aquella misiva.