El insólito culebrón familiar que se desató tras el quiebre de Cambia Mendoza en San Carlos

En San Carlos todos se saludan como parientes y por eso no debería llamar la atención la telenovela que desencadenó la salida Cambia Mendoza del partido que conduce Jorge Difonso. Se trata del departamento en el que nacieron Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez y quizás sea eso lo que le da una connotación especial. Aunque parezca mentira, la partida de Unión Popular condicionará los almuerzos familiares en la mesa de los Cornejo.

Apenas se confirmó la decisión de Unión Popular de dejar el Frente Cambia Mendoza, un funcionario del intendente Rolando Scanio presentó su renuncia indeclinable. Se trata de Silvio Pannocchia, hermano de la esposa de Alfredo Cornejo, Lucía Pannocchia.

En una extensa carta, cargó con dureza contra Jorge Difonso y el propio intendente. "No puedo dejar de apuntar mi desacuerdo con su decisión de romper con el Frente Cambia Mendoza, teniendo en cuenta que el candidato a gobernador Alfredo Cornejo fue durante su primer mandato como gobernador a partir de 2015 y hasta 2019 un pilar importante en las obras que se hicieron en San Carlos durante la intendencia de Difonso", disparó en una carta explosiva que apunta directamente contra el ex intendente.

Lucía y Silvio Pannocchia.

"La ruptura de Difonso con Cambia Mendoza se debe al cuidado de intereses personales y de grupo y no a pensar en el bienestar de los sancarlinos. Y ese es un límite infranqueable para quienes buscamos tener un departamento mejor. El ex intendente y su tropa vienen saltando políticamente de un lado a otro en los últimos 20 años y ya se hace difícil explicar su transfuguismo cuando hoy la realidad reclama unidad para sobreponerse a las dificultades", esgrimió.

El incómodo lugar del otro cuñado

Mauricio Torres está casado con una de las hermanas de Alfredo Cornejo y es diputado provincial por Unión Popular. En el radicalismo dan por hecho que no se sumará a la corriente rupturista de Difonso a pesar de la amistad que lo une desde hace décadas. Desde el entorno del ex intendente no emiten comentario.

Noticias Relacionadas Oficial: Jorge Difonso rompió y Cambia Mendoza se queda sin un aliado

Jorge Difonso y Mauricio Torres.

En otras palabras, Torres tiene que elegir si desata una pelea familiar o si abandona al compañero de banca con el que recorrió su vida política. Todavía es una incógnita.

La oportunidad de Cornejo

Mientras tanto, Silvia Cornejo ve crecer sus posibilidades de competir por la intendencia. Se trata de la otra hermana de Alfredo Cornejo, docente de profesión y presidenta de la UCR en San Carlos. Desde hace tiempo ha empezado a construir pensando en conducir la comuna y hace poco se mostró junto a su hermano Alfredo en las redes sociales.

Domingo de hermanos en @candido.restaurante

Interesante charla , buena comida , excelente servicio @alfredocornejo pic.twitter.com/M81sE6A9Lp — Silvia Cornejo (@SilviaCCornejo) February 20, 2023

Si bien todavía no se lanza, está anotada en la carrera aunque en San Carlos muchos creen que el propio Silvio Pannocchia podría ser candidato. Es decir, el cuñado y la hermana de Cornejo podrían enfrentarse en las PASO.

La oveja negra de la familia

El culebrón no termina allí. La oveja "descarriada" de la familia también ambiciona con ser intendente y está dispuesto a competir contra todos los rivales necesarios. Marcelo Romano es primo hermano de los Cornejo y desde hace años se encuentra enfrentado con el exgobernador de la provincia.

Ya no se dirigen la palabra y Romano es uno de los principales detractores del cornejismo. En las últimas elecciones el Partido Verde que integra Romano obtuvo un resultado alentador en San Carlos y eso alimenta su ilusión de hacerse fuerte en su tierra natal. Romano sueña con ser intendente.

En la tierra de los "parientes" nada debería sorprender.